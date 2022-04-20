برگزاری بیش از ۱۳۰ محفل قرآنی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدجواد زهرایی دومین جلسه پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در ملأ عام در ماه مبارک رمضان که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به وظایفی که برای دستگاهها و سازمانها در موضوع مقابله با روزه خواری تعیین شده بود این موضوع در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: توجه به این مسئله که ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای فرهنگی صرفاً مشورتی است و قابلیت اجرایی جدی ندارد با این حال تلاش کردیم در نقش این ستاد بازنگری کنیم و بهترین خروجی آن در محرم سال اول کرونا بود که روند عملیاتی تری در فعالیتها به خود گرفت و امروز نیز در موضوع روزه خواری با فعالیت همین ستاد به موضوع ورود کردیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تاکید به این موضوع که فرهنگسازی یک موضوع مهم است مطرح کرد: کتابی سه جلدی با موضوع و محتوای رمضان و جهاد تبیین در فضای مجازی، در محیطهای درسی کودک و نوجوان و…ارائه شده است.
وی با بیان این موضوع که یکی از مسائل مهم در خصوص ماه مبارک رمضان و اطلاع بخشی به مردم در این زمینه تبلیغات محیطی است عنوان کرد: تبلیغات محیطی از ید توان سازمان تبلیغات خارج است با این حال ما محتواهای تولید شده را از تاریخ ۲۰ فرورین سال جاری در اختیار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین قرار دادیم که متأسفانه مورد استفاده قرار نگرفت.
حجت الاسلام زهرایی گفت: از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی میتوان ایستگاه موقت پاسخگویی به سوالات شرعی در ۶ شهرستان، اعزام مبلغ به سراسر استان قزوین، نشر محتوا و پوستر در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت غیر دولتی در کار فرهنگی و حوزههای مناسبتی نظیر افطاری ساده، فصل بندگی، برگزاری ۱۳۰ محفل جز خوانی در استان، جشن روزه اولیها، اعتکاف رمضانی دانشجویی و دانش آموزی، احیا مساجد در روستاها به صورت ویژه، اعزام ۶۳۰ روحانی و مبلغ از قم و استان قزوین به روستاها، استفاده از ظرفیت هیأت مذهبی که برنامههای مناسبتی دارند بخشی از فعالیتها است.
وی ادامه داد: توجیه روحانیون، آموزش بوم نویسی آسیبهای اجتماعی در محلات، استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و بهره از خدمات ۳۸۰ امام جماعت که همواره در مساجد مستقر هستند نیز بخشی از فعالیتهای ما است با این حال نمیتوان گفت انقلابی در این عرصه اتفاق افتاده ولی ما تمام تلاش خود را به کار بردهایم تا در حل مسئله در موضوعات فرهنگی نقش آفرینی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در خاتمه با اشاره به این موضوع که محتواهای خوبه در زمینه کاه مبارک رمضان تولید شده یادآور شد: محتوای هایی که تولید میشود ارزشمند هستند با این حال ما در سکوی انتشار در روزهایی که با فراوانی اطلاعات در فضای مجازی رو به رو هستیم دست و پنجه نرم میکنیم و رساندن پیام به مردم مسئله دشواری است.
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