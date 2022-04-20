داود شایقی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» ما نیز در استان برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها را در تقویت بخش‌های توسعه‌ای در این حوزه انجام دادیم که در گام نخست کارخانه نوآوری و در گام‌های بعدی نیز شهرک فناوری و نوآوری استان با هدف حمایت از جوانان خلاق راه‌اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر مرکز استان، قرار است در سایر شهرستان‌ها نیز به تناسب ظرفیت آنها توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هدف‌گذاری شود که در شمال استان این تحول در بخش کشاورزی و مرکز و سایر مناطق نیز در حوزه گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی مد نظر قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: سند آمایش استان در تحقق برنامه‌ها و رویکردهای اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند مبنای اصلی باشد تا به تناسب ظرفیت‌های هر منطقه طرح‌های اقتصادی اجرایی و عملیاتی شود.

شایقی افزود: علاج کار در بهبود شاخص‌های اقتصادی استان به ویژه افزایش سرانه درآمدی مردم تمرکز بیشتر در عرصه تولید است که به راحتی می‌توان در سال‌های آینده با تقویت نظام تولید بر مدار دانش و فناوری‌های جدید در این زمینه به اهداف مورد نظر دست یافت.