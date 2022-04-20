به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی در دیدار با فرماندار جدید سنندج با تبریک این انتصاب اظهار داشت: امیدواریم با توجه به آشنایی که فرماندار جدید به مسائل و مشکلات شهرستان سنندج دارند، شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت کردستان مربوط به سنندج بوده و حل مشکلات این شهرستان کل استان را دگرگون خواهد کرد، افزود: اگر مشکلات پیگیری شود، تحول ایجاد خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به بازدیدهای میدانی و مشاهدات عینی خود از وضعیت مناطق حاشیه‌نشین، تصریح کرد: انتظار می‌رود فرماندار سنندج پیگیری اتمام پروژه‌های نیمه تمام به ویژه پروژه بنیاد علوی در نایسر و مشکلات ساکنان شهرک امام رضا (ع) را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی گفت: خوشبختانه کارهای زیادی در سطح استان کردستان به ویژه شهر سنندج انجام شده اما بخش‌هایی با مشکلاتی همچون بی‌آبی مواجه‌اند که باید مطالبات مردم پیگیری شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی با بیان اینکه از فرماندار جدید سنندج که نگاه فرهنگی دارد، انتظار پیگیری و حل مشکلات این حوزه و کمک در جهت بهبود وضعیت معیشتی ماموستایان را داریم، عنوان کرد: مردم ولی‌نعمتان نظام اسلامی هستند و ما وظیفه داریم با همه توان در پی حل مشکلات آنها باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان فرصت کوتاه مسئولیت را غنیمت شمرده و در راه خدمتگزاری به مردم گام بردارند، اعلام کرد: ضمن حفظ شعار سال گذشته؛ «امید، وحدت آرامش»، امسال کارها و برنامه‌هایمان را با شعار «صداقت، رفاقت و محبت» پیگیری خواهیم کرد؛ انتظار می‌رود مسئولان نیز اگر قرار است کاری برای مردم انجام دهند یا امکان انجام آن نیست، صادقانه به مردم بگویند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه برای دیگران مشکل و تنگنا ایجاد نکنیم، یادآور شد: مردم تشنه محبت هستند که خوشبختانه محبت نسبت به مردم گوهر گرانبهایی است که در وجود فرماندار جدید سنندج ملموس و مشهود است.