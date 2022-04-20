افتتاح ۴ پروژه ورزش کارگری استان یزد در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحتی در آیین اختتامیه اولین المپیاد ورزشی کارگران استان یزد افزود: با توجه به اینکه کارگران در برخی مشاغل نمی توانند به راحتی در برنامه های ورزشی شرکت کنند، توانستیم در قالب المپیاد ورزش کارگری برای اولین بار در استان ورزش را به واحدهای تولیدی ببریم و فرصت مسابقه را به این عزیزان بدهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: مسابقات این المپیاد از مهرماه ۱۴۰۰ ویژه آقایان و بانوان کارگر، فرزندان کارگر و کارگران کم بینا و نابینای استان آغاز و در اسفند ماه با انجام مسابقات در مرحله استانی و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، کارفرمایان ۲۱ شرکت و کارخانه تولیدی از این المپیاد استقبال کردند و مسابقات با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد و از سوی فدراسیون ورزش کارگری و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت و یزد توانست الگوی سایر استان ها در ایجاد شور و نشاط کارگران و ابتکار عمل در توسعه ورزش کارگری باشد.

وی تصریح کرد: مجموعه های ورزش کارگری استان سهم قابل توجهی در سرانه ورزشی استان دارند و برای توسعه این امر به چند مجموعه ورزشی نیمه تمام در سفر سال گذشته رئیس جمهور به یزد اعتبارات خوبی داده شد؛ در هفته دولت ۱۴۰۱ استخر مجموعه ورزش کارگری اردکان، احداث سالن مجموعه ورزشی شهرستان ابرکوه، قسمتی از مجموعه ورزشی شماره یک شهرستان یزد و پروژه مجموعه ورزشی شهرستان بافق افتتاح می شود.

این مقام مسئول استان با تقدیر و تشکر از کارگران شرکت کننده در برنامه های ورزشی و نیز کارفرمایان فعال در امر ورزش استان اظهار کرد: کارگران یزدی تاکنون در مسابقات قهرمانی کارگران کشور دست به کارهای بزرگی زده اند و در مسابقات اعزامی در سال گذشته موفق به کسب ۶ مقام اول، ۴ مقام دومی و ۳ مقام سومی در بخش انفرادی و دو طلا در بخش تیمی شده اند؛ امیدواریم این عزیزان در مسابقات ملی و بین المللی نیز خوش بدرخشند.

در این مراسم برنامه های همچون اجرای موسیقی، اجرای حرکات نمایشی، تجلیل از برترین ها و کادر برگزاری المپیاد و همچنین تجلیل از فرزند شهید مدافع حرم اجرا شد و یک شب برای و با نشاط برای جامعه شریف کارگری رقم خورد.