دوره آموزشی«جهاد تبیین» برای ۸۰۰ معلم کردستانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان به منظور تحقق «جهاد تبیین» و توجه به دغدغه مقام معظم رهبری دوره آموزشی جهاد تبیین را برای ۸۰۰ معلم پرورشی استان برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی در سطح شهرهای استان برگزار می‌شود، افزود: تاکنون این دوره آموزشی در سطح تعدادی از شهرها انجام شده و در سایر شهرستان‌های استان نیز در حال برگزاری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار کرد: «جهاد تبیین» از الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است و باید همه برای پیشبرد این مهم گام بردارند.

حجت‌الاسلام رازیانی افزود: رهبر انقلاب اهتمام و توجه ویژه و باور عمیقی به جوانان دارند از این‌رو توانمندسازی معلمین برای آموزش هر چه بهتر نوجوانان و جوانان امری مهم است و برگزاری دوره آموزشی یاد شده در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی جهاد تبیین با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام مجید بگی از اساتید دانشگاه‌های کردستان امر تدریس این دوره‌های آموزشی را بر عهده خواهد داشت.