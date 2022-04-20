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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۳:۳۳

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان تشریح کرد؛

تمدید طرح عیدانه ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی

تمدید طرح عیدانه ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی

خرم‌آباد- سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از تمدید طرح عیدانه ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی در این استان تا عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کریم فاخری شامگاه چهارشنبه در سخنانی از تمدید طرح عیدانه ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی خبر داد و گفت: طرح ترخیص شامل همه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها «خودرو های فاقد دستور قضائی توقیف» است که در این طرح به مالکان و متصرفان خودروهای توقیفی تسهیلات و تشویقاتی اعطا می‌شود.

وی اظهار داشت: زمان این طرح محدود و تا عید سعید فطر است و امید است هم استانی‌های گرامی این فرصت را مغتنم شمرده و با در دست داشتن مدارک قانونی مراجعه و خودروی خود را ترخیص کنند.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان افزود: به منظور حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از مراجعه مکرر متقاضیان به ادارات و بخش‌های مختلف ستاد راهور، این طرح به دو روش یکی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ و ترخیص اینترنتی از طریق اپلیکیشن پلیس من انجام می‌گیرد.

سرهنگ فاخری گفت: شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یکساله برای پرداخت به صورت اقساطی و ایجاد امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث با اخذ تعهد عدم تردد در معابر عمومی در این طرح فراهم شده است.

وی یادآور شد: در صورتی که شخص مالک فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده، با تکمیل فرم در دفاتر پلیس + ۱۰ و معرفی شخص جایگزین گواهینامه دار می‌تواند خودروی توقیفی را ترخیص کند.

کد مطلب 5471946

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