به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کریم فاخری شامگاه چهارشنبه در سخنانی از تمدید طرح عیدانه ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی خبر داد و گفت: طرح ترخیص شامل همه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها «خودرو های فاقد دستور قضائی توقیف» است که در این طرح به مالکان و متصرفان خودروهای توقیفی تسهیلات و تشویقاتی اعطا می‌شود.

وی اظهار داشت: زمان این طرح محدود و تا عید سعید فطر است و امید است هم استانی‌های گرامی این فرصت را مغتنم شمرده و با در دست داشتن مدارک قانونی مراجعه و خودروی خود را ترخیص کنند.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان افزود: به منظور حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از مراجعه مکرر متقاضیان به ادارات و بخش‌های مختلف ستاد راهور، این طرح به دو روش یکی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ و ترخیص اینترنتی از طریق اپلیکیشن پلیس من انجام می‌گیرد.

سرهنگ فاخری گفت: شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یکساله برای پرداخت به صورت اقساطی و ایجاد امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث با اخذ تعهد عدم تردد در معابر عمومی در این طرح فراهم شده است.

وی یادآور شد: در صورتی که شخص مالک فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده، با تکمیل فرم در دفاتر پلیس + ۱۰ و معرفی شخص جایگزین گواهینامه دار می‌تواند خودروی توقیفی را ترخیص کند.