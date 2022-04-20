حضور در راهپیمایی روز قدس در دفاع از فلسطین مصداق عمل صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی عصر چهارشنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) در جمع روزه داران اظهار داشت: همه طعم مرگ را خواهند چشید و مرگ یک واقعیتی است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را تکذیب و منکر آن شود.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی با اشاره به راهکارهای قرآنی برای مرگ راحت ابراز داشت: ایمان به خدا، انجام اعمال صالح، صبوری و توکل کردن به پروردگار از جمله عوامل مؤثری است که موجب خواهد شد انسان مرگ راحت تری داشته باشد و این چهار عاملی که قرآن بدان اشاره کرده در حقیقت موجب سعادت اخروی انسان می‌شود.

حجت الاسلام رفیعی، با بیان اینکه خداوند عمل خوب انسان را پاداش خواهد داد ابراز داشت: عمل انسان باید همراه با نیت الهی باشد در غیر این صورت، اجر الهی شامل آن اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس بیان داشت: حضور در این راهپیمایی مصداق عمل صالح است چرا این امر در حمایت از مظلومان فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی افزود: عمل صالح نباید حتماً بزرگ باشد؛ بلکه آن چیزی که اهمیت دارد عمل با نیت خدایی است و این عمل ممکن است یک کار کوچک باشد.

وی افزود: عمل صالح زندگی انسان را پاکیزه می‌کند و موجب نورانیت بخشیدن به زندگی دنیوی و اخروی می‌شود و این عمل صالح است که مقام انسان را بالا می‌برد و حتی گناهان را به خوبی‌ها مبدل می‌کند.

حجت الاسلام رفیعی، بیان داشت: کسانی که اعمال صالح دارند در واقع از مرگ هراسی ندارند و همین اعمال نیکو موجب نجات آنان از عذاب الهی می‌شود.