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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۴۵

دوره کاردانی ایمنی و بهداشت در آتش نشانی آمل تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: دوره کاردانی ناپیوسته ایمنی و بهداشت در مرکز علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل تشکیل شد.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره با حضور 12 دانشجو در مرکز علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل آغاز شد.

حسین علیزاده توجه به ضرورت حفاظت از قشر عظیم نیروی کار فعال در واحدهای صنفی در مقابل بیماری ها و حوادث ناشی از کار و صیانت از مردم را از مهمترین اهداف گذراندن این دوره ها عنوان کرد.

عیلزاده با اشاره به برگزاری دو تا سه ساله این دوره ها عنوان کرد: دانشجویان پس از گذراندن حداقل شش پودمان و قبولی در آزمون جامع مدرک کاردانی دریافت خواهند کرد.

مرکز علمی و کاربردی آتش نشانی آمل پیش از این در رشته های امداد و نجات، اطفاء حریق و ایمنی در ساختمان های بلند با 45 دانشجو مشغول به فعالیت بود.

کد مطلب 547201

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