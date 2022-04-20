مناطق کمتر برخوردار در توزیع خدمات و اعتبارات مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای ادارات کل تابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نماینده نباید با استاندار و وزیر اجرایی اشتباه گرفته شود، بیان داشت: نماینده محدودیت‌های فراوان دارد اعم از اعتبارات و نیروی انسانی دارد که دلیل هم روشن است چون کار نماینده دخالت در این کارها نیست.

وی با بیان اینکه وظیفه نماینده قانون گذاری است، ادامه داد: اگر قرار باشد نماینده کارهای اجرایی را انجام دهد مثل نماینده عالی دولت چندین پرسنل و امکانات باید داشته باشد که این ممکن نیست اما این به معنای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست.

وی با بیان اینکه نماینده پل ارتباطی بین مردم و دولت است، تصریح کرد: مسئولان استان مسائل و مشکلات را پیگیری کنند و اگر نیاز به پیگیری در تهران بود با ارائه مستندات منتقل کنند تا در وزارتخانه یا نهاد ریاست جمهوری پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

خسروی با تاکید بر اینکه با تعاون، هم افزایی و کار فراوان باید یک رفاه نسبی برای مردم فراهم شود، افزود: توجه به شعار سال نباید فقط در حد درج شدن در سربرگ نامه‌ها باشد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با تاکید بر اینکه باید در توزیع خدمات و اعتبارات در سطح استان عدالت رعایت شود، افزود: نیاز است ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات درمانی را در مناطق کمتر برخوردار شهر را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: هم اکنون تمام امکانات و خدمات پزشکی در منطقه جنوب شهر بیرجند است که این مورد گلایه مردم منطقه شمال شهر است و باید به این دغدغه مهم مردم توجه شود.

وی با بیان اینکه ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری مسیر مدیریتی کشور را بر اساس رونق تولید مشخص می‌کنند که باید این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار داد، عنوان کرد: قطعاً یکی از عوامل و بازوهای سرعت تولید و اشتغال، تسهیلات بانکی است که باید بانک‌ها در پرداخت آن همکاری بیشتری داشته باشند.

خسروی با بیان اینکه مردم بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی هستند، گفت: خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه مردمی محکمی برخوردار است و هم اکنون بزرگترین برنامه دولت سیزدهم نیز افزایش اعتماد مردم است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان، خوسف در مجلس با بیان اینکه طی دو سال اخیر که بنده نماینده مجلس بوده‌ام، سه استاندار تغییر پیدا کرده است، بیان داشت: این موضوع باعث اختلال و تغییر برنامه‌ها می‌شود که امیدواریم با تثبیت مدیریت‌ها این موضوع حل شود.