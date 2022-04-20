حدود و حریم غار علیصدر نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تیموری چهارشنبه در جلسه کارگروه غارشناسی استان همدان عنوان کرد: تمامی عرصه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و… باید دارای نقشه‌های حدنگار شوند و مختصات دقیق داشته باشند.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف محدوده و حریم غار علیصدر، با توجه به ضوابط و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد و مطالعات انجام شده تاکنون را در این خصوص جمع بندی خواهیم کرد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه به منظور تهیه مطالعات تفصیلی و اجرایی غارهای علیصدر و سراب در خصوص حدود و حریم نهایی این غارها تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مطالعات طرح‌ها بر اساس ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و بین دستگاهی باشد تا طرح قابل اجرا شود.