حدود و حریم غار علیصدر نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تیموری چهارشنبه در جلسه کارگروه غارشناسی استان همدان عنوان کرد: تمامی عرصههای کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و… باید دارای نقشههای حدنگار شوند و مختصات دقیق داشته باشند.
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف محدوده و حریم غار علیصدر، با توجه به ضوابط و محدودیتهای اجتماعی و سیاسی صورت میگیرد و مطالعات انجام شده تاکنون را در این خصوص جمع بندی خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه به منظور تهیه مطالعات تفصیلی و اجرایی غارهای علیصدر و سراب در خصوص حدود و حریم نهایی این غارها تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مطالعات طرحها بر اساس ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و بین دستگاهی باشد تا طرح قابل اجرا شود.
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