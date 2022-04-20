ماه رمضان فرصتی برای تحول در زندگی فردی و اجتماعی انسان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه تفسیر قرآن در سخنانی با بیان اینکه ظلم از مواردی است که سبب می‌شود انسان مشمول هدایت الهی نشود و از مصادیق ظلم، پایمال کردن حقوق دیگران، عدم رعایت حق الناس و… است اظهار داشت: حق الناس یک امر وسیع است و دامنه وسیعی را در پی دارد، مجازات‌ها در این رابطه نیز بر اساس میزانی است که آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه حفظ آبروی دیگران، پرهیز از غیبت، پرهیز از دروغ بستن به دیگران، پرهیز از افشای اسرار دیگران و… از جمله مصادیق حق الناس است عنوان کرد: ممکن است افراد در خفا، خطاهایی داشته باشند، ما حق نداریم که آنها را عیان و آشکار کنیم، در فضای مجازی بنویسیم و بگوییم، اینها حرام است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه زمانی هست که موضوع جنبه اجتماعی دارد که آن را سازمان‌های متولی پیگیری می‌کنند اما در کوچه و بازار ما نباید افشای سر کنیم افزود: اعمال نفوذ و تبعیض در میان مردم از مصادیق عدم رعایت حق الناس و ظلم است.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه حق الناس یک امر وسیع است، عدم پرداخت زکات، خمس، روزه خواری در عیان و آشکار از جمله مصادیق حق الناس و حق الله است بیان داشت: بدحجابی، چون حکم خدا است حق الله است و از جهت اینکه بدحجابی تأثیر منفی دارد و به خانواده‌ها آسیب می‌زند، پیامدها و پرونده‌های زیادی به دنبال دارد، حق الناس است.

وی بیان داشت: کم فروشی جز حق الناس است، کم کاری به خصوص اگر جنبه اجتماعی داشته باشد، حق الناس است، رشوه خواری، ظلم و حق الناس است، امام حسین (ع) در شب عاشورا به یارانش فرمود هر کس از شما حق الناس به گردن دارد برود، با این کارش نشان داد و فهماند، حتی کشته شدن در راه خدا معادل با حق الناس نیست، حق الناس را پاک نمی‌کند، حق الناس گاهی ممکن است مالی و گاهی نیز ممکن است اشکی باشد که در اثر ظلم و ستم از چشم کسی جاری شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه حق الناس ممکن است آه مظلومی باشد که از سینه گداخته‌ای خارج شده است، گفت: در این راستا در روایات معصومین روی رعایت حق الناس اینقدر اهمیت داده شده است و امام باقر (ع) فرمود: یک قطره خون شهید همه گناهانش را پاک می‌کند مگر دینی که به گردنش باشد، جبران آن این است که این دین پرداخت شود و رسول گرامی اسلام نیز می‌فرماید: کسی که حق الناس به گردنش باشد شهید هم شود بر دروازه بهشت ایستاده است ولو آن دین از آن یک یهودی باشد.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: حتی اگر کسی به نیت عدم پرداخت قرض از کسی قرض کند، از مصادیق ظلم و حق الناس است، امام علی (ع) می‌فرماید: اگر آنچه روی زمین است را به من بدهید تا یک پوست جویی را از دهان مورچه‌ای به ظلم خارج کنم، این کار را نخواهم کرد، امام صادق (ع) نیز فرمود: هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان حق مؤمن را به او ادا کند، در روی پل صراط کمین گاهی هست که در آنجا خدا ایستاده، در باب حقوق مردم خداوند در کمین گاه ایستاده است به طوری که اگر محاسبات و رعایت حقوق مردم سهواً از قلم فرشتگان بی افتد، بر روی پل صراط جایگاه رفیعی به نام مرصاد هست که هیچ بنده‌ای از بندگانی که ظلم کرده است، از آن نقطه عبور نخواهد کرد، کسی که به ظلم از برادر مؤمن خود چیزی را تصرف کرده باشد و آن را برنگرداند، خداوند در روز قیامت خوراک او را شعله‌های آتش قرار خواهد داد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در فرهنگ معارف اسلامی چیزی به نام «رد مظالم» عنوان کرد: نباید ظلم آشکار به زندگی انسان آید، اما اگر انسان ظلمی انجام داده ولی نمی‌داند، باید «رد مظالم» کند، مبلغی را کنار بگذارد برای افرادی که مستحق هستند و به نیت شخصی که احتمال می‌دهد در حق او کار ناحقی را انجام داده، ظلم را از خودش دور کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان، همه ما نیاز داریم که نگرشی به گذشته و زندگی فردی و اجتماعی خود کنیم، اگر همه رعایت حقوق همدیگر را کنیم جامعه از خیلی از آسیب‌ها محفوظ خواهد ماند.