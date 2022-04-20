پلیس طلایه دار امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی شامگاه چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: امروز خدمات، تلاشها و جانفشانیهای پلیس بر هیچ کس پوشیده نیست و همه قدردان زحمات مخلصانه مأموران انتظامی هستند.
وی تصریح کرد: اداره امور جامعه و مبارزه با مجرمانی که هر روز یک روش برای پیشبرد اهدافشان به کار میبرند دشوار بوده اما پلیس این مأموریت دشوار را تاکنون به خوبی انجام داده است.
ماموستا مرادی با بیان اینکه امنیت نعمت گرانبهایی است که اگر نباشد بقیه کارها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند، گفت: زمانی که جامعه از امنیت لازم برخوردار باشد میتوان به دنبال پیشرفت، توسعه و آبادانی هم حرکت کرد.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: امنیت آفرینی در جامعه که میلیونها شهروند در آن زندگی میکنند برعهده پلیس قرار داده شده و انصافاً باید اذعان کرد جامعه ما جزو امن ترین جوامع در دنیاست.
وی گفت: امروز نیروی انتظامی یاور خوبی برای ستمدیدگان است و هرکسی حقی از او تضییع شود و یا با مشکلی مواجه شود این به پلیس پناه میبرد تا فرد ستمگر و تضییع کننده حقش را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهد.
مرادی در پایان با قدردانی از تلاشهای سردار جاویدان فرمانده و کارکنان انتظامی استان، امنیت موجود در کرمانشاه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ما و همه مردم قدردان زحمات خالصانه شما هستیم و دعا میکنیم در مسیر مقدسی که قدم بر میدارید موفق تر از گذشته باشید.
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