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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۲۲

12 برنامه از جشنواره امام رضا (ع) به صورت بین المللی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته امور بین المللی جشنواره امام رضا (ع) گفت: 12 عنوان از برنامه های جشنواره امام رضا (ع) امسال به صورت بین المللی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید علی حسینی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنواره امام رضا (ع) بستر بسیار مناسبی برای هم اندیشی فرهیختگان جهان اسلام در سال وحدت ملی و انسجام اسلامی است .

 

وی اظهار داشت: برگزاری این تعداد جشنواره و با گستره بین المللی مشارکت هنرمندان، شعرا، نویسندگان و علاقه مندان به خلق آثار بدیع فرهنگی هنری در خصوص سیره امام رضا (ع) فرصت بسیار مغتنمی است برای هم اندیشی اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام .

 

وی روند امور اجرایی و اطلاع رسانی جشنواره را مطلوب خواند و گفت: کلیه فراخوانهای جشنواره هایی که به صورت بین المللی برگزار می شود به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی و اردو ترجمه شده و به نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان ارسال شده است .

 

حسینی با رضایت بخش خواندن میزان استقبال مخاطبان این جشنواره در خارج از کشور خاطر نشان کرد:  میزان آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره حاکی از حضور پر شور و خالصانه هموطنان ایرانی خارج از کشور همچون عزیزان داخل کشور به خلق آثار بدیع در خصوص سیره و منش امام رضا (ع) در سرتاسر جهان اسلامی است.

کد مطلب 547230

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