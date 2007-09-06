12 برنامه از جشنواره امام رضا (ع) به صورت بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید علی حسینی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنواره امام رضا (ع) بستر بسیار مناسبی برای هم اندیشی فرهیختگان جهان اسلام در سال وحدت ملی و انسجام اسلامی است .

وی اظهار داشت: برگزاری این تعداد جشنواره و با گستره بین المللی مشارکت هنرمندان، شعرا، نویسندگان و علاقه مندان به خلق آثار بدیع فرهنگی هنری در خصوص سیره امام رضا (ع) فرصت بسیار مغتنمی است برای هم اندیشی اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام .

وی روند امور اجرایی و اطلاع رسانی جشنواره را مطلوب خواند و گفت: کلیه فراخوانهای جشنواره هایی که به صورت بین المللی برگزار می شود به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی و اردو ترجمه شده و به نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان ارسال شده است .

حسینی با رضایت بخش خواندن میزان استقبال مخاطبان این جشنواره در خارج از کشور خاطر نشان کرد: میزان آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره حاکی از حضور پر شور و خالصانه هموطنان ایرانی خارج از کشور همچون عزیزان داخل کشور به خلق آثار بدیع در خصوص سیره و منش امام رضا (ع) در سرتاسر جهان اسلامی است.