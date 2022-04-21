به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه اجتماعی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها باید هر چه سریع‌تر موضوع راه اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد را مشخص کنند، افزود: مکان‌هایی برای احداث و راه اندازی کمپ‌ها ایجاد شود که کمترین تبعات را داشته باشند و عامل نارضایتی مردم نشوند.

وی ادامه داد: خانه محله‌ها و مدیران آنها باید در اسرع وقت مشخص شوند و از ظرفیت سالن‌های ورزشی استفاده و مسابقات محلات برگزار شوند.

عبداللهی بیان کرد: ظرفیت مدارس برای ورزش مردم به ویژه بانوان در محله‌ها مورد استفاده قرار گیرد و تمامی امکانات ورزشی استان با امتیازهای خاص برای عموم مردم، برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: موضوعات متعددی در حوزه اجتماعی استان وجود دارد بنابراین باید با شکیبایی و برنامه‌ریزی دقیق، یکی پس از دیگری به حل آنها پرداخته شود.

استاندار البرز تصریح کرد: مدیران در موضوعات اجتماعی راهکار ارائه دهند و تمامی ظرفیت‌های خود را در این رابطه بسیج کنند.

۵۵ محله آسیب‌پذیر در البرز شناسایی شده است

وی با اشاره به اینکه ۵۵ محله آسیب پذیر در البرز شناسایی شده که باید برنامه محور ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: ۱۰ خانه محله ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باید افزایش یابند و در مرحله اول به ۲۰ خانه برسد.

عبداللهی گفت: نیروی انتظامی در راستای ساماندهی محلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه ارائه دهد و خیرین امنیت ساز در محله‌های استان فعال شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید دستاوردهای قرارگاه اجتماعی استان البرز در ابعاد مختلف برای مردم ملموس و مؤثر باشد، اظها ر کرد: معتادان پس از بهبود نباید رها شوند بلکه ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌های لازم برای اشتغال، بازپروری و بازگشت آنها به آغوش خانواده و جامعه صورت گیرد.

استاندار البرز بیان کرد: افراد شاخص و صاحب نظر در حوزه‌های اجتماعی استان عضو قرارگاه شوند و در تصمیم سازی و برنامه‌ریزی دخیل شوند.

وی تصریح کرد: البرز باید به استانی نمونه و پایلوت در حوزه ساماندهی معتادان در کشور تبدیل شود، البته برای این کار باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

عبداللهی خاطرنشان کرد: فرمانداران باید به واقع فرماندهی قرارگاه اجتماعی را در شهرستان‌ها داشته باشند و موضوعات اجتماعی را بررسی و حل کنند تا بتوانیم به هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه‌ها برسیم.

وی افزود: اداره کار استان البرز جهت مهارت آموزی و اشتغال معتادان بهبود یافته کارگروهی تشکیل دهد و خروجی اقدامات و برنامه‌ها را ارائه دهد.

مراکز عرضه تولیدات خانگی برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شود

استاندار البرز گفت: ۱۰ نقطه ویژه در این استان به عنوان محله‌هایی که به شدت در معرض آسیب هستند وجود دارد که باید به صورت ویژه برای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: رئیس بیمه سلامت استان کارگروهی جهت آگاهی بخشی به مدیران و مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر، راه اندازی کند.

عبداللهی گفت: مراکز عرضه تولیدات خانگی برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شود و بانوان فعال در این عرصه شناسایی شوند.

وی با اشاره به لزوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار متذکر شد: کارگروهی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار توسط اداره کل بانوان و خانواده استانداری ایجاد شود.