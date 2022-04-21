به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی اظهار کرد: با توجه به برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی در حلبچه عراق، صنعتگران فعال ایلامی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میرث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: «ین نمایشگاه که در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در حلچه عراق برگزار می‌شود، صنعتگران ایلامی به معرفی ۱۵ محصول صنایع دستی استان شامل حصیر، چرم، چوب، جاجیم، چوب و سنگ، گلیم نقش برجسته، عروسک‌بافی، زیورآلات، نقاشی روی سفال، سنگ‌های قیمتی، گیوه‌بافی، نمد، چیت و … می‌پردازند.

شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه به توسعه و تقویت روابط و همکاری بین دو طرف در زمینه‌های فرهنگی و تمدنی کمک می‌کند.