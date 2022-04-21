  1. استانها
  2. گلستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

رئیس کل دادگستری گلستان:

۱۳۴ محکوم به حبس در گلستان به حرمت امام علی(ع) بخشیده شدند

۱۳۴ محکوم به حبس در گلستان به حرمت امام علی(ع) بخشیده شدند

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۱۳۴ محکوم در گلستان در آستانه ورود به زندان با بخشش شاکیان و کمک خیر گنبدی به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در قالب پویش «به حرمت علی (ع) می بخشم»، ۱۳۴ محکوم در آستانه ورود به زندان با بخشش شاکیان و کمک خیر گنبدی به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری گلستان بعدازظهر پنج شنبه در این خصوص گفت: این افراد به علت ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات و بدهکاری در آستانه ورود به زندان بودند.

حیدر آسیابی افزود: با پادرمیانی اجرای احکام کیفری گنبدکاووس و اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان، شاکیان در قالب پویش «به حرمت علی(ع) می بخشم»، از دریافت بخش عمده طلب خود، چشم پوشی کردند.

آسیابی افزود: بخشی از طلب این افراد را هم یکی از خیران گنبدی پرداخت کرد.

وی تشریح کرد که در قالب این پویش ۱۳۴ محکوم از شهرستان های گنبدکاووس و رامیان به جای رفتن به زندان، راهی خانه شدند.

حیدر آسیابی افزود: این افراد بدهی های کمتر از هفت میلیون تومان داشتند.

کد مطلب 5472514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها