۱۳۴ محکوم به حبس در گلستان به حرمت امام علی(ع) بخشیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در قالب پویش «به حرمت علی (ع) می بخشم»، ۱۳۴ محکوم در آستانه ورود به زندان با بخشش شاکیان و کمک خیر گنبدی به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری گلستان بعدازظهر پنج شنبه در این خصوص گفت: این افراد به علت ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات و بدهکاری در آستانه ورود به زندان بودند.

حیدر آسیابی افزود: با پادرمیانی اجرای احکام کیفری گنبدکاووس و اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان، شاکیان در قالب پویش «به حرمت علی(ع) می بخشم»، از دریافت بخش عمده طلب خود، چشم پوشی کردند.

آسیابی افزود: بخشی از طلب این افراد را هم یکی از خیران گنبدی پرداخت کرد.

وی تشریح کرد که در قالب این پویش ۱۳۴ محکوم از شهرستان های گنبدکاووس و رامیان به جای رفتن به زندان، راهی خانه شدند.

حیدر آسیابی افزود: این افراد بدهی های کمتر از هفت میلیون تومان داشتند.