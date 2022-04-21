سپاه بازوی معنوی ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه استان سمنان، فرماندهی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در آستانه دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:

دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بنا به دستور تاریخی، بزرگ پاسدار اسلام ناب محمدی (ص) حضرت امام خمینی (ره) است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سایه اتخاذ تدابیر استراتژیک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت تا بتواند فلسفه وجودی خود را در صیانت از دستاوردها، آرمان‌ها و ارزش‌های مقدس انقلاب اسلامی ایران معنا و تفسیر کند؛ دستاوردهایی که محصول خون هزاران شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی بود که در مصاف با اهریمنان تاریخ در رگ‌های زمین جاری شد و امروز از دل آزادگان و آزاد مردان جهان جوشیدن گرفته است و در تحقق آرزوی دیرینه و قلبی امام راحل (ره) که همانا صدور معنوی انقلاب اسلامی ایران به سرتاسر جهان بود، نقش ایفا می‌کند.

دشمنان قسم خورده این نظام بعد از تحمل شکست در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران در جبهه‌های سیاسی، نظامی، سیاسی و فرهنگی؛ خیال می‌کنند که می‌توانند ایران را با اعمال فشارها و تحریم‌های اقتصادی و در جنگ ترکیبی و شناختی وادار به عقب نشینی از مواضع اصولی و ارزشی خود بکنند، اما تا زمانی که مردم آگاه و ولایت‌مدار ما مسلح به سلاح بصیرت بوده و تا زمانی که سپاه پاسداران به عنوان بازوان معنوی ولایت فقیه عمل می‌کند، استکبار جهانی نخواهد توانست به مطامع دنیوی و منافع شیطانی خود دست یابد.

بی‌تردید سپاه پاسداران دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، دست زیاده خواهان و متعرضان به خاک پهناور ایران اسلامی را قطع خواهد کرد غیر از اینکه سپاه در تمامی عرصه‌های دفاع از نظام و ولایت و همچنین تمامیت ارضی کشور و امنیت، گام‌های مهمی را برداشته است، تبلور ایمان و انسان دوستی سبزپوشان ولایت‌مدار را نیز می‌توان در کمک‌رسانی و مساعدت به هموطنان در جهاد سلامت و شکوه خدمت به مردم ایرانِ انقلابی در عرصه‌های مختلف محرومیت زدایی مشاهده کرد که جان بر کف، یاری‌گر هموطنان‌مان هستند.

به بن‌بست رسیدن نقشه‌های دشمن و نمایان شدن رذالت فرهنگی در دنیای غرب و در سویی دیگر، ایمان به ادامه حرکت در این صراط خدمت و مهرورزی، هر روز بیش از پیش در وجود جوانان سپاهی شعله‌ور می‌شود و عاقبت این راه، همان وعده خداوند است که «فان حزب الله هم الغالبون»؛

اینک سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، این روز تاریخی را که میراث معنوی حضور امام خمینی (ره) است، به یکایک سبزپوشان و پاسداران حریم ولایت و بسیجیان سرافراز امت ولایت‌مدار تبریک و تهنیت عرض کرده و بار دیگر با خون سرخ شهدا پیمان می‌بندد که در سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است در دفاع از حریم ولایت و ارزش‌ها در صیانت از دستاورهای انقلاب اسلامی ایران ذره‌ای کوتاهی نکرده و همچنین در رکاب نایب امام زمان (عج) فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در مصاف با استکبار جهانی برای نبردی سرنوشت‌ساز لحظه‌شماری می‌کند.