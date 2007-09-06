دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم تسطیح لیزری شد

به گزارش مهر در قم، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم اعلام کرد: مهندس زندوکیلی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی، ترویجی تسطیح اراضی کشاورزی که از سوی شرکت مکانیزاسیون بهار نارنج کویر قم و با همکاری شرکت سام آرین نماینده رسمی شرکت آرماک ترکید در قم برگزار شد اظهار کرد: تسطیح اراضی کشاورزی استان قم از سال 83 شروع شده و اکنون 11 دستگاه تسطیح کننده در قم مشغول فعالیت است.



وی ادامه داد: تاکنون بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مورد تسطیح لیزری قرار گرفت و این عملیات از سوی دولت نیز به عنوان طرح نوسازی و بهسازی اراضی مورد حمایت قرار می‌گیرد و حتی کمک‌های بلاعوض جهت توسعه فعالیت تسطیح لیزری از سوی وزارت کشاوزی ارائه می‌شود.



وی با اشاره به مزیت‌های تسطیح لیزری اراضی کشاورزی گفت: آسان‌شدن عملیات آبیاری و کاهش هزینه، تسهیل در عملیات داشت و برداشت، افزایش بازده مکانیزاسیون و ... از مزیت‌های تسطیح لیزری اراضی کشاورزی است .

