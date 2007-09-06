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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۷

دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم تسطیح لیزری شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تاکنون بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم تحت عملیات تسطیح لیزری قرار گرفت.

به گزارش مهر در قم، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم اعلام کرد: مهندس زندوکیلی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی، ترویجی تسطیح اراضی کشاورزی که از سوی شرکت مکانیزاسیون بهار نارنج کویر قم و با همکاری شرکت سام آرین نماینده رسمی شرکت آرماک ترکید در قم برگزار شد اظهار کرد: تسطیح اراضی کشاورزی استان قم از سال 83 شروع شده و اکنون 11 دستگاه تسطیح کننده در قم مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مورد تسطیح لیزری قرار گرفت و این عملیات از سوی دولت نیز به عنوان طرح نوسازی و بهسازی اراضی مورد حمایت قرار می‌گیرد و حتی کمک‌های بلاعوض جهت توسعه فعالیت تسطیح لیزری از سوی وزارت کشاوزی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به مزیت‌های تسطیح لیزری اراضی کشاورزی گفت: آسان‌شدن عملیات آبیاری و کاهش هزینه، تسهیل در عملیات داشت و برداشت، افزایش بازده مکانیزاسیون و ... از مزیت‌های تسطیح لیزری اراضی کشاورزی است .

کد مطلب 547261

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