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۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۰۸

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

محرومیت از رانندگی در انتظار رانندگان حادثه ساز کرمانشاهی

محرومیت از رانندگی در انتظار رانندگان حادثه ساز کرمانشاهی

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از محرومیت از رانندگی در انتظار رانندگان حادثه ساز کرمانشاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس به صورت جدی و مستمر با تخلفات رانندگی که با انجام حرکات خطرناک امنیت خود و دیگران را با چالش مواجه می‌کنند در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: انجام حرکات نمایشی، دور دور کردن، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت، نداشتن پلاک و یا مخدوش بودن آن نمونه‌ای از تخلفاتی است که پلیس حتماً با آنها برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: برابر مقررات در مرحله اول برای راننده متخلف جریمه و ثبت نمره منفی در سوابق و ثبت توقیف سیستمی و محرومیت از ارائه خدمات در نظر گرفته می‌شود.

حیدری خاطر نشان کرد: در مرحله دوم نیز توقیف وسیله نقلیه متخلف و انتقال آن به پارکینگ به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از گذشت این زمان و آزادسازی وسیله نقلیه در صورتی که راننده خودرو به تخلفات خود ادامه دهد علاوه بر اعمال موارد یاد شده بالا با تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضائی فرد متخلف به مدت سه ماه از رانندگی محروم خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست تخلفات حادثه ساز و برخوردهای هنجارشکنانه رانندگان متخلف را از طریق سامانه ۱۲۰ به پلیس راهور گزارش کنند.

کد مطلب 5472630

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