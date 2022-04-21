محرومیت از رانندگی در انتظار رانندگان حادثه ساز کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس به صورت جدی و مستمر با تخلفات رانندگی که با انجام حرکات خطرناک امنیت خود و دیگران را با چالش مواجه می‌کنند در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: انجام حرکات نمایشی، دور دور کردن، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت، نداشتن پلاک و یا مخدوش بودن آن نمونه‌ای از تخلفاتی است که پلیس حتماً با آنها برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: برابر مقررات در مرحله اول برای راننده متخلف جریمه و ثبت نمره منفی در سوابق و ثبت توقیف سیستمی و محرومیت از ارائه خدمات در نظر گرفته می‌شود.

حیدری خاطر نشان کرد: در مرحله دوم نیز توقیف وسیله نقلیه متخلف و انتقال آن به پارکینگ به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از گذشت این زمان و آزادسازی وسیله نقلیه در صورتی که راننده خودرو به تخلفات خود ادامه دهد علاوه بر اعمال موارد یاد شده بالا با تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضائی فرد متخلف به مدت سه ماه از رانندگی محروم خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست تخلفات حادثه ساز و برخوردهای هنجارشکنانه رانندگان متخلف را از طریق سامانه ۱۲۰ به پلیس راهور گزارش کنند.