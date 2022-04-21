به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر پنجشنبه در جمع اصناف و بازاریان استان هرمزگان اظهارداشت: اصناف و بازاریان همیشه در کنار انقلاب بودهاند و از همان ابتدا کمکهای بسیاری به جریان انقلاب داشتهاند و اگر بخواهیم آنها را به عنوان یک جریان سیاسی تفکیک کنیم همیشه کنار جبهه انقلاب بودهاند و از این بابت ما ممنون اصناف و بازاریان هستیم.
وی افزود: در خصوص روابط بین اصناف و مردم و معیشت من به شخصه به این بخش با دید انضباطبخشی نگاه میکنم چرا که اصناف موجب ایجاد انضباط در بازار میشوند اما تقریباً همیشه دخالتهای دولتی در بازار غیرسازنده است و اگر این مهم به اصناف سپرده شود نیاز به همکاری صد در صدی بین مجموعه دولت و اصناف است.
استاندار هرمزگان بیانکرد: همه تعاملات بر اساس دیالوگها صورت میگیرد و ما این آمادگی را داریم که به صورت ماهانه با اصناف و بازاریان نشستهایی داشتهباشیم و مطالب و مسائل در آن مطرح شود تا بتوانیم به صورت واقعبینانهتری مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم و به نتایج مثبتی برسیم.
دوستی ادامه داد: در خصوص مجوزها ما برای صنایع بزرگ کارهای خوبی را انجام دادهایم و هم اکنون اکثر مجوزهای پترو پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکهای را گرفتهایم و یک نمای عاری از مجوز را نیز در ۱۰۸ پهنه ایجاد کردهایم اما متاسفانه در سفرهایی که به بخشها و شهرستانها دارم این را میبینم برای بنگاههای غیر آلاینده و بنگاههای کوچک سختگیریهای بیشتری انجام میشود.
وی تأکید کرد: قطعاً جاهایی که موجب تاخیر در صدور مجوزها میشوند را شناسایی خواهیم کرد و در همین راستا نامهای را به فرمانداران ارسال کردیم که تمام اصنافی که مجوزات آنها معطل شده است سریعاً مجوزاتشان صادر شود.
استاندار هرمزگان تصریحکرد: هر دستگاهی که شاکی مردمی داشتهباشند و مردم را معطل کرده است باید کار مردم را در فرصت ۱۰ روزه تعیین تکلیف کند، قطعاً هم با مدیران معطلکننده برخورد خواهد شد و من این قول را میدهم شما این تغییرات را احساس کنید و بخشهایی مانند بهداشت و محیط زیست که بیشترین شاکیهای عمومی را دارند باید بروند و سازوکارهای خود را اصلاح کنند.
نماینده عالی دولت در هرمزگان ابرازداشت: ما از سال گذشته تاکنون چند بانک اطلاعاتی درست کردهایم همچون بانک مسائل و مشکلات و بانک تصمیمات معطل را تشکیل دادیم در در حوزه تصمیمات معطل هم یکی از مشکلاتی که داریم این است و بعضاً بعضی از تصمیمات از قبل انقلاب معطل مانده است از این رو در تلاش هستیم در بانک تصمیمات، تصمیمات نهایی را تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: ۴ معاون استانداری مامور به تعیین تکلیف تصمیمات معطل در استان شدهاند و اگر اصناف هم تصمیمات معطلی دارد میتواند به ما اعلام کند تا رسیدگی لازم انجام شود.
دوستی اظهارداشت: در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد در سفر رئیسجمهور هم مطالبه اصلی ما بود چرا که استان هرمزگان، استانی خدمات محور و گردشگریپایه است و نمیشود یکی را در ساحل قشم پیاده کنیم و بگوییم با ماشین دیگری برگردد و از آنجایی که استان خوزستان و گیلان مجوز تردد خودروها وجود دارد پیگیر هستیم تا این امر برای استان هرمزگان نیز محقق شود و امیدواریم این اتفاق بیافتد اما این تصمیم مخالفان جدی دارد و انشالله بتوانیم آن را حل کنیم.
وی افزود: در خصوص قانون تهلنجی قبل از عید جلسهای با حضور سه وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر کشور داشتیم و آقای رئیسجمهور دستور دادند که این اتفاق بیافتد و جمعبندی شد و قرار بود این قانون به هیات دولت برود که در آن برای تهلنجی مدل انضباطبخشی و تخفیف لحاظ شده است به عنوان مثال تا ۸۰ درصد تخفیف گمرکی شامل تهلنجی میشود و حمل کالا درون استان هم آزاد میشود و برای سایر استانها نیز ضوابطی اعلام میشود.
استاندار هرمزگان بیانکرد: ترجیح ما این است که ته لنجی و تردد و فروش آن در استان آزاد باشد و هر کس هم که خواست بیاید از استان خرید کند، مشوقات ویژهای هم برای کالای عمده در نظر گرفتهایم که در کش و قوس دولت است و امیدواریم تصویب شود.
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