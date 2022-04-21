به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی عصر امروز پنجشنبه ضمن بازدید از اماکن ورزشی شهرستان کرخه اظهار کرد: برای من جالب بود که شهرستان تازه تأسیس کرخه شکل جدیدی به خودش در تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

سجادی افزود: شهرستان تازه تأسیس کرخه با جمعیتی بالغ بر ۹۱ هزار نفر جمعیت باید از سرانه اماکن ورزشی برخوردار شوند و باید تدابیری برای اداره ورزش و جوانان شهرستان تازه تأسیس کرخه گرفته شود.

وی بیان کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان کرخه به لحاظ ساختاری در حال حاضر با یک نفر اداره می‌شود که به تازگی وضعیت رئیس این اداره مشخص شده و نیاز است که اداره ورزش و جوانان شهرستان کرخه با برنامه‌ریزی وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان تقویت شود چون که با یک نفر تحولی در زمینه ورزش صورت نمی‌گیرد.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: امروز فرصت شد از اماکن ورزشی این شهرستان بازدیدی داشته باشیم اما این اماکن ورزشی جوابگوی این جمعیت شهرستان نیست و ضرورت دارد با برنامه‌ریزی و اولویت بندی در یک بازه زمانی مشخص این شهرستان را به آنچه که نیاز است در حوزه ورزش برسانیم.

سجادی اظهار کرد: اماکن ورزشی شهرستان تازه تأسیس کرخه جوابگوی مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا نجاتی» معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، «حمید بنی تمیم» مدیرکل اداره ورزش و جوانان خوزستان و… در این بازدید همراه وزیر ورزش بودند.