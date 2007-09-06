فرماندهان ارتش ترکیه میهمانی رئیس جمهور را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گلف نیوز چاپ قطر، "عبدالله گل" رئیس جمهور جدید ترکیه شب گذشته مجلسی را ترتیب داده و در این مجلس از تمام جریان های سیاسی حاضر در ترکیه و همچنین فرماندهان بلند پایه ارتش دعوت کرده بود تا در آن شرکت کنند، اما فرماندهان ارتش ترکیه از شرکت دراین مجلس خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، ارتش ترکیه که در کنترل سکولارهای این کشور است از ابتدا با انتخاب عبدالله گل که یک فرد اسلامگرا است به عنوان رئیس جمهور این کشور مخالف بودند، اما با وجود تمام مشکلاتی که سکولارها در مسیر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ایجاد کردند؛ سرانجام عبدالله گل توانست رئیس جمهور ترکیه شود.

سکولارها و ارتش ترکیه هنوز دست از مخالفت های خود با عبدالله گل برنداشته اند و با آنکه اتحادیه اروپا نیز به ارتش این کشور هشدار داده که از دخالت در امور سیاسی کشور پرهیز کند، اما بازهم فرماندهان عالی رتبه ارتش مشکلاتی را در مسیر اقدامات رئیس جمهور و دولت ترکیه ایجاد می کنند.

عبدالله گل" وزیر امور خارجه ترکیه و کاندیدای ریاست جمهوری از حزب اسلامی عدالت و توسعه روز سه شنبه ششم شهریور در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان این کشور به مقام ریاست جمهوری رسید.