قطع ۳۰۰اصله درخت در جنگل «لوه»/تشکیل پرونده برای مدیر منابع طبیعی

به گزار خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبری مبنی بر قطع ۳۰۰ اصله درخت جنگلی در مسیر جنگل لوه به کندسکوه منتشر شد که دادگستری گلستان بلافاصله دستور بررسی موضوع صادر کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان صبح جمعه این خصوص در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پرونده قطع این درختان روی میز دادستانی مرکز استان قرار گرفت و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد این درختان بدون طی تشریفات قانونی قطع شده است.

حیدر آسیابی افزود: مدیر منابع طبیعی گالیکش به اتهام تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بازداشت و پس از تفهیم اتهام با قید وثیقه فعلاً آزاد شد.

وی گفت: تحقیقات در این باره ادامه دارد و احتمالاً بازداشت و تفهیم اتهام چند نفر دیگر هم به زودی انجام می‌شود.