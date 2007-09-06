زیتون نهبندان مرغوبترین زیتون کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جهانگیر عرب عصر امروز در بازدید از باغ های زیتون نهبندان افزود: محصول تولیدی زیتون در این شهرستان از لحاظ اندازه دانه و میزان روغن در صورت فرآوری به صورت کنسرو و روغن یکی از بالاترین کیفیت ها در سطح کشور را داراست.

وی افزود: در حال حاضر در 26 استان کشور محصول زیتون کشت می شود که زیتون تولیدی شهرستان نهبتدان در صورت رعایت نکات فنی و مدیریت بهینه در باغات زیتون می تواند به صورت یک قطب مهم در تولید این محصول در کشور معرفی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان نیز عنوان کرد: 330 هکتار باغ زیتون در شهرستان نهبندان موجود است که از این لحاظ شهرستان نهبندان مقام اول را در بین سایر شهرستانهای خراسان جنوبی داراست.

محمد حسین اکبری از مهمترین ارقام موجود در این شهرستان به ارقام زرد، روغنی، خاره زیتون، خرما زیتون، کرونایکی و آمفی سیس اشاره نمود.

وی میزان مصرف آب در یک هکتار باغ بارده زیتون را سالانه پنج هزار متر مکعب عنوان کرد خاطر نشان نمود: با توجه به کمبود اب ، توسعه باغات زیتون یکی از مهمترین راهکارهای توسعه باغات در شهرستان به خصوص مناطق چاهداشی و بخش مرکزی نهبندان می باشد.