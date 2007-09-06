لهستان و اوکراین برای یورو 2012 آماده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لهستان، الیزابت یاکوبیاک وزیر ورزش لهستان به خبرنگاران گفت: فکر می کنم توانسته باشیم نمایندگان یوفا را متقاعد کنیم که وضعیت را تحت کنترل داریم.

یاکوبیاک گفت : مقامات یوفا بشدت در خصوص حرفه ای بودن ورزشگاه ها، سازمان های ذیربط و هتل های دو کشور اوکراین و لهستان حساسیت به خرج داده اند. مایکل لیستکیوویچ رئیس اتحادیه فوتبال لهستان گفت آنها تایید کرده اند که در حال حاضر هیچ مشکلی از بابت برگزاری این رقابت ها در این دو کشور وجود ندارد.

ملاقات بعدی ماه نوامبر در کشور لهستان انجام خواهد شد. لهستان و اوکراین در سال 2012 به طور مشترک میزبان رقابت های جام ملت های اروپا خواهند بود.