به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف تبار پیش ازظهر جمعه در گردهمایی روحانیون و مبلغین شهرستان آمل (طلایه داران تبلیغ) در مسجد امام رضا (ع) آمل افزود: در این زمینه روحانیون نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند باید به خوبی آرایش ونوع تاکتیک دشمن و میدان نبرد و حتی ابزار بکارگیری دشمن در این مسیر را شناسایی و در مسیر خنثی کردن آنها گام برداریم.

وی ادامه داد: البته انتظار هست که مردم هم همراه و درکنار کار مجاهدان تبلیغی باشند و باید برای آن هزینه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید براینکه در مواجه فرهنگی سخت و پیچیده امروز باید روحانیت نقش‌آفرینی کنند و بدرخشند تا مؤثرتر باشند، تصریح کرد، باید در برابر دین پیام‌رسانی کرده و رسانه باشیم و باید مساجد و محافل و نماز جماعات و تلاش‌های دینی ما باید زیاد باشد که اکنون با وجود کرونا مساجد وضعیت خوبی ندارند و نیمه‌تعطیل است.

حجت الاسلام شریف تبار ادامه داد: یکی از کانون‌های اصلی این مواجه فرهنگی، مساجد هستند وامامان مساجد به عنوان پیشگامان تبلیغات اسلامی و ترویج دین باید از همه ظرفیت‌های محلات استفاده کنند.

وی اضافه کرد: همانند گذشته و دوران طلایی پیش از انقلاب که مسجد محلات کانون و مبدا همه تحولات مهم درشهرها و کشور بودند، دوباره توسط امامان جماعات احیا و با کارهای مهم تبلیغی و استفاده ازظرفیت جوانان همان محلات رونق دوباره ای بخشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: توسعه و ترویج دین مرهون مجاهدت‌های روحانیون شجاع ومبارزی بوده که نام نیک آنها درتاریخ این کشور جاودانه است ومردم ما امروز حضور روحانیونی را با این ویژگی‌ها و مردمی بودن را درکنار خود پذیرا هستند.

حجت الاسلام شریف تبار، استفاده از ظرفیت فضای مجازی را با کمک جوانان عضو کانون‌های مساجد برای تولید ومحتوا سازی مهم دانست وتصریح کرد، حتی از ظرفیت روحانیون مقیم و اعزامی نیز باید در ایجاد وبستر شبکه‌های اجتماعی بکار گیری شود.