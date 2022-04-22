به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به مقاومت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی بیان کرد: مبارزان فلسطینی امروز از پهپاد و راکت بهره می‌گیرند و این چیزی نیست که اسرائیل بتواند با دیوارهای بتونی مقابل آن بایستد.

وی با بیان این کسانی که روزی شعار نیل تا فرات را می‌دادند اما امروز برای حفظ جانشان اطراف خودشان را دیوار کشی بتونی انجام می‌دهند تا خودشان را حفظ کنند، افزود: این همان موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع علمای سوریه فرمودند به زودی در قدس و مسجد الاقصی نماز خواهیم خواند و این آرزوی دوری نخواهد بود لیکن راهپیمایی روز قدس پایه‌های رژیم فاسد و غاصب صهیونیستی را فرو می‌ریزد.

سپاه قهرمان انقلاب اسلامی

امام جمعه آرادان با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیان کرد: نقش سپاه را کمتر کسی است که نداند چرا که از روز نخستین که این نهاد انقلاب، به برکت نفس قدسی امام خمینی (ره) تأسیس شد، برای خدمت رسانی به اسلام و انقلاب هیچ مرزی را نشناخت. این نیروی انقلابی و قدرتمند در کنار ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی خدوم و بسیج حافظ انقلاب اسلامی هستند.

شریفی نیا سپاه تنها در بحث نظامی نیست بلکه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی را بر عهده دارد، ابراز کرد: هر جا که ارزش‌های انقلاب مطرح باشد، سپاه حاضر است و غیرتمندانه به دشمنان جواب می‌دهد. سپاه قهرمان ما امروز آنقدر توان دارد که از بالای آسمان شروری مانند ریگی را به زمین می‌آورد و به سزای اعمالش می‌رساند سپاه این قدرت را دارد که روح الله زم ضد انقلاب اخلال‌گر در ذهن و فکر جوانان و توطئه‌گر علیه نظام را از فرانسه به بغداد و از این شهر به اربیل و سپس ایران بکشاند و به چوبه‌دار برساند.

وی با اشاره به اینکه سپاه ما در همه جا حضور دارد و پاسدار نظام و انقلاب محسوب می‌شود، ابراز کرد: امروز حفاظ از شخصیت‌های نظام اسلامی، رؤسای قوا، مسئولان عالی رتبه و… بر عهده سپاه است و این نیرو در خارج از ایران شهید قاسم سلیمانی است که داعش را به زانو در می‌آورد و امثال شهید همدانی و حججی ها را تقدیم انقلاب اسلامی می‌کند.

آرادان دارالقرآن ندارد

امام جمعه آرادان با بیان اینکه در جریان سیل گلستان حاج قاسم سلیمانی در آنجا در کنار فرماندهان سپاه خدمت رسانی می‌کردند، گفت: امروز مردم دلگرم هستند که اگر خدای نکرده حادثه‌ای رخ دهد، نیروهای مسلح از ارتش و سپاه و ناجا و بسیج حضور پیدا خواهند کرد و در کنار نیروهای دولتی و مردم هستند.

شریفی نیا در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه یکی از اقدامات خوبی که کمیته امداد آرادان صورت داده ایجاد صندوق کمک به ایتام و اکرام یتیمان است، تاکید کرد: این طرح برای آن است که هر فردی بخواهد سرپرستی یک یتیم را برعهده بگیرد از ده هزار تومان الی بیشتر به صورت ماهانه پرداخت و در کمک به یتیم‌ها مؤثر باشد که البته کار بسیار تأثیرگذاری نیز خواهد بود زیرا یکی از وصایای علی (ع) است که «خدا را در نظر بگیرید نسبت به یتیمان» و این جملات نشان از اهمیت تکریم ایتام است.

وی با اشاره به اینکه مردم همانطور که همیشه در صحنه بودند به مقوله وقف و کمک به ایتام و امور فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و قرآنی توجه داشته باشند، افزود: آرادان متأسفانه دارالقرآن ندارد علی رغم اینکه تمایل بسیاری برای این امر وجود دارد اما مکان مناسب برای دارالقرآن نیست در نتیجه اگر افرادی باشند که منزلی دارند که بتوانند وقف کنند یا زمینی را در اختیار بگذارند می‌توانیم از برکت قرآن در این شهر بهره مند شویم و این از کارهای بسیار ماندگار محسوب می‌شود.