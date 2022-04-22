سپاه همواره در مقابل دشمنان نظام ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی برگزار شد، اظهار کرد: ماههای رجب و شعبان مقدمه ماه رمضان است و ماه مبارک رمضان نیز مقدمه درک شب قدر به حساب میآید که فرصت خاصی برای مردم است.
وی افزود: شبهای قدر، فرصتی است که هرچه بنده و سایر گویندگان بگویند، نتوان عظمت آن را به درستی درک کرد.
نوری با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) درباره عظمت شب قدر، گفت: به فرموده پیامبر گرامی اسلام، عظمت شبهای قدر را جز خدا هیچکس نمیداند. این موضوع نشان میدهد که شبهای قدر به واسطه نازل شدن قرآن، بزرگترین هدیهای است که به بشریت ارزانی شده.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: در این شبها برای موفقیت کشور، کاهش مشکلات، سلامتی بیماران، استغفار، ظهور امام زمان (عج) و… دعا کنیم که در این شبها میتوان تقدیر را در لوح محفوظ تغییر داد.
وی ادامه داد: در این شبهای قدر، آبروی امام علی (ع) را واسطه قرار دهید تا دعاهایتان بیشتر مورد عنایت قرار گیرد.
امام جمعه بجنورد به سالروز تأسیس سپاه پاسداران نیز اشاره کرد و افزود: سپاه پاسداران از زمان تأسیس در دفاع از کشور در مقابل عوامل خارجی، فتنهها و بحرانهای طبیعی کمک حال سایر دستگاهها بوده و در عرصه خدمت به مردم نیز همیشه فعالیت کرده است.
نوری در انتها گفت: سپاه در مقابل عوامل استکباری که دنبال آسیب رساندن به کشور هستند نیز ایستاده و باید قدردان آنها باشیم. دشمنان نیز سپاه را شناخته اند و کابوس آن را میبینند.
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