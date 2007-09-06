طرح نظارتی ماه رمضان و مدارس در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، محمد دهقان پیش از ظهر امروزدر جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: این طرح از امروز با حضور اکیپ های نظارتی سازمان و اکیپ های مشترک با اداره کل تعزیرات حکومتی در سطح استان وارد فاز اجرایی شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های اولیه با تمامی ارگانهای ذیربط صورت گرفته و تمامی مراتب به اطلاع واحدهای صنفی و تولیدی در استان رسیده است افزود: در اجرای این طرح 260 ناظرسازمان بازرگانی استان، 125 ناظر افتخاری، 100 نفر کارشناس و بازرس سازمان نظارت بر واحدهای صنفی و تولیدی همکاری دارند.

دهقان ادامه داد: مردم می توانند در مدت اجرای طرح هرگونه تخلف یا مشکل را با شماره 124 به سازمان بازرگانی استان اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه در خصوص قیمت وعرضه گوشت، تخم مرغ ومحصولات لبنی در ماه مبارک رمضان در حال حاضر مشکلی وجود ندارد افزود: تنها مشکلی که در تهیه اقلام غذایی مردم در ماه مبارک رمضان پیش بینی می شود وجود داشته باشد در زمینه تهیه برنج وروغن است که تدابیر لازم در این خصوص از سوی سازمان بازرگانی اتخاذ شده است.

دهقان در ادامه از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم روغن وبرنج در استان خبردادوافزود: دراین زمینه دو سهمیه جداگانه برای مناطق محروم وسهمیه عادی پیش بینی شده است که در 35 بخش استان توزیع خواهدشد.

وی میزان سهمیه در نظر گرفته شده در این نمایشگاه برای روغن را82 تن وبرنج 245تن اعلام کرد و گفت: تمامی این سهمیه جذب شده و در حال توزیع به مناطق مورد نظراست .

دهقان همچنین تصریح کرد: برای جبران کمبود روغن سهمیه مخصوص به میزان هزار و50 تن در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است وبزودی در بازار عرضه خواهد شد.

معاون نظارت وبازرسی سازمان بازرگانی همچنین از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات غذایی و پوشاک ، کیف وکفش واقلام مورد نیاز برای دانش آموزان ومردم در ماه مبارک رمضان در 11 شهرستان استان خبرداد و گفت: به جز سه شهرستان چالدران ، شاهین دژ وتکاب که اعلام آمادگی نکرده اند در تمامی شهرها این اقلام با قیمت مناسب درقالب 290 غرفه از 25 شهریور ماه با همکاری مجامع امور صنفی دایر وبه مردم عرضه می شود.

وی همچنین از توزیع 7میلیون و400 هزار جلد دفترچه تحصیلی در سطح شهرهای استان خبرداد وگفت: این دفترچه ها با قیمت مصوب به دانش اموزان عرضه خواهد شد واگر واحدصنفی در زمان عرضه این دفترچه اقلام دیگری را به اجبار به مردم ارایه دهند با آنها برخورد خواهدشد.

دهقان در ادامه از اجباری شدن استفاده دستگاههای مکانیزه در واحدهای صنفی در دو شهرتان بزرگ ارومیه وخوی در استان خبرداد وگفت: از اول سال جاری بر اساس اعلام وزارت بازرگانی واحدهای صنفی شهرهای بزرگی که بیش از 300 الی 500 هزار نفر جمعیت دارند موظف هستند از این دستگاهها استفاده کنند که در صورت عدم استفاده واحدهای مشمول طرح تا سقف یک میلیون ریال در هرماه جریمه خواهند شد.

وی الزام برچسب برروی کالا، استفاده از برچسب متحدالشکل، نظارت بر اماکن ، واحدهای اتوبوس رانی ، تاکس رانی وحمل ونقل رااز دیگر برنامه های سازمانبازرگانی در اجرای طرح مذکور ذکر کرد.

دهقان در ادامه بااشاره به اینکه بیشترین تخلفات گزارش شده از سوی واحدهای صنفی در سالجاری مربوط به شیر یارانه ای بود گفت: از اول سال جاری تا پایان تیرماه هزار و577 گزارش قابل پیگیری از طریق ستادهای خبری وتلفن به ماگزارش شده است که هزار و46 مورد آن کتبی ، 9 مورد حضوری و539 مورد نیز به صورت تلفنی گزارش شده است.

وی یادآورشد: 92درصد موارد گزارش شده رسیدگی شده است .

دهقان خاطرنشان کرد: در مدت مذکور در بخش بازرسی سازمان نیز 35 هزار و81 مورد بازرسی در 367 عنوان تخلف انجام ودراین زمینه دو هزار و 550 مورد پرونده تشکیل شده است که 1157 مورد آن عدم درج قیمت و928 مورد نیز گران فروشی بوده است.