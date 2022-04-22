اقدامات اساسی برای تامین آب در تنگستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر جمعه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: بحث احداث مسکن شامل مسکن ملی و مسکن محرومین در تنگستان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات این حوزه رفع می‌شود اضافه کرد: زمینه استفاده از وام ۲۰۰ میلیون تومانی مقام‌سازی مسکن برای استفاده مردم فراهم شده و فرصت خیلی خوبی است تا شرایطی فراهم کنیم که همه مردم از آن بهره‌مند شوند.

فرماندار تنگستان افزود: موضوع واشماری نخیلات اهرم باید سریع‌تر انجام شود تا عدالت در توزیع آب اتفاق بیفتد. مدیران حوزه آب و کشاورزی باید با کمک خود مردم و شورای شهر ورود کرده تا این واشماری سریع‌تر اجرا شده و از فروش آب توسط عده‌ای جلوگیری شود.

لطفی ادامه داد: در حوزه آب، یک سری اقدامات برای درازمدت لازم است اما در حال حاضر باید با شروع فصل گرما اقدامات کوتاه‌مدت و آنی را در نظر داشته باشیم.

تخصیص ۶۰ میلیارد تومان

فرماندار تنگستان تصریح کرد: دستگاه‌ها موظف به اطلاع رسانی و رسانه‌ای کردن خدمات خود به صورت ماهانه هستند. مدیران یک رابط خبری تعیین کرده و ماهانه فعالیت‌های خود را به فرمانداری اعلام کنند.

رئیس شورای اداری تنگستان بیان کرد: بر خلاف اینکه گفته می‌شود بودجه و اعتبارات لازم نرسیده، در همین چند ماه بعد از سفر ریاست جمهور، بالغ بر ۶۰ میلیارد اعتبار از محل‌های مختلف وارد شهرستان شد.

وی یاد آورشد: پروژه‌هایی که اعتبارات و منابع مالی آن تخصیص داده شده، هر چه سریع‌تر و با هماهنگی با فرمانداری و دستگاه اجرایی استان آغاز شود.

لطفی با گرامیداشت سالروز تشکیل سپاه به عنوان یک نهاد انقلابی و الهی افزود: شکی نیست که سپاه در همه حوزه‌ها سرآمد همه فعالیت‌های کشور است و ما فعالیت‌های ارزشمند سپاه را در شهرستان پشتیبانی خواهیم کرد.

لزوم استفاده از فرصت رمضان

فرماندار تنگستان بیان کرد: به مدیران توصیه می‌کنم از ظرفیت معنوی فردی ماه مبارک رمضان استفاده کرده و در مساجد و حسینیه‌ها برای شرکت در مراسم این ماه حضور یابند.

رئیس شورای اداری تنگستان خاطر نشان کرد: از دستگاه‌هایی که در اجرای برنامه‌های مختلف کمیته تسهیلات سفر در نوروز امسال تلاش داشتند، تقدیر می‌شود. امسال کار این کمیته سنگین بود چون دو سال بابت کرونا برخی از زیرساخت‌ها و زمینه‌های گردشگری از بین رفته بود.

وی اضافه کرد: از شهرستان‌هایی بودیم که حجم مسافرین زیادی وارد آن شد و با یک رضایت نسبی و بدون مشکل خاصی، استقبال از مسافران انجام شد.

پولادی خاطرنشان کرد: از فرصت آمد و رفت مسافران باید استفاده شده و طوری عمل کرد که با توجه به جغرافیای برجسته تنگستان، این آمد و رفت‌ها در طول سال نیز ادامه داشته باشد، تا به اقتصاد شهرستان کمک شده و فرهنگ غنی تنگستان نیز معرفی شود.