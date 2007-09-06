غبار روبی و پاکسازی مساجد در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،معاون فرهنگی، پژوهشی وآموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور گسترده مومنان در ماه مبارک رمضان در مساجد، دهه آخر ماه شعبان به عنوان دهه نکوداشت مساجد نامگذاری شده است.

حجت الاسلام سعید مهدوی افزود: براین اساس امسال نیز همچون سالهای گذشته در این دهه ضمن غبار روبی مساجد با اجرای برنامه های دیگری از قبیل نصب پوستر، پخش مراسم غبارروبی از مساجد از طریق صدا وسیما و آموزش هیئت امنا وائمه مساجد به استقبال ماه مبارک رمضان خواهیم رفت.

وی در ادامه به اقدامات انجام گرفته جهت عمران مساجد استان اشاره کرد و افزود: امسال یک میلیارد تومان بودجه عمرانی به مساجد استان اختصاص داده شده که امیدواریم با این اعتبار بتوانیم از نظر عمران مساجد اقدامات ارزشمندی انجام دهیم.

حجت الاسلام مهدوی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی جهت اعزام روحانی مبلغ به نقاط مختلف استان در ماه مبارک رمضان گفت: در ماه مبارک رمضان یک هزار روحانی مبلغ به مناطق محروم استان اعزام می شوند که از این تعداد600 روحانی از استانهای قم، خراسان رضوی و اصفهان و بقیه از استان کرمانشاه به این مناطق اعزام خواهند شد.

وی هدف از اعزام روحانی مبلغ به این مناطق را بالا بردن سطح اعتقادات شرعی ودینی مردم وبستر سازی مراکز دینی عنوان کرد.