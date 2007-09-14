آموزش مستمر آتش نشانان در پایتخت/ گزینش 440 نیروی جدید در آتش نشانی

محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: به طور معمول افرادی که وارد حرفه آتش نشانی می شوند، قبل از شروع کار باید دوره آموزشی لازم را طی کنند و با توجه به توسعه علوم مربوط به امداد و نجات در دنیا، علاوه بر آموزش های قبل از ورود به این حرفه ، آموزش های ضمن خدمت نیز به صورت روزانه و دائمی در ایستگاه های آتش نشانی توسط فرماندهان و مدیران ایستگاه برای پرسنل برگزار می شود.

وی همچنین افزود:هم اکنون مجوز استخدام برای 440 نفر در این سازمان گرفته شده است که نتایج آزمون های این سازمان تا 12 شهریور ماه اعلام می شود و پس از آن گزینش های لازم برای انتخاب نهایی پرسنل انجام خواهد شد.

بیات افزود: با توجه به فعالیت هایی که پرسنل در سازمان آتش نشانی انجام می دهند، نوع این حرفه به گونه ای است که هر کسی را نمی توان انتخاب کرد.

معاون عملیات سازمات آتش نشانی تهران با بیان اینکه استقبال زیادی از سوی جوانان جهت ورود به این حرفه صورت گرفته است یادآور شد: اسقبال گسترده داوطلبان به گونه ای بوده که برای استخدام 440 نفر، حدود 8 هزار نفر داوطلب وجود داشته است .

وی همچنین خاطر نشان کرد: مهمترین شرایط برای فعالیت در این حرفه برخورداری کامل فرد از سلامت جسمی و روحی است ضمن آنکه داشتن دیپلم رشته های فنی و حرفه ای برای این حرفه بیشتر مد نظر است. همچنین داشتن توانایی رانندگی، مکانیک، کمک های اولیه و نیز رشته های برق، الکترونیک، شیمی، فیزیک، جوش کار نیز از جمله توانایی هایی است که می تواند برای اشتغال در این حرفه مناسب باشد.

محمد بیات تصریح کرد: 80 تا 90 درصد کلاس های آموزشی این سازمان به صورت عملی و فقط 10 درصد تئوری است و مدت این دوره های آموزشی بین 4 تا 5 ماه است و پس از گذراندن دوره آموزش کمک های اولیه، این پرسنل وارد شیفت های کاری می شوند. ضمن آنکه پرسنل قبل از آغاز کار باید آموزش های لازم در زمینه استفاده از وسایل حفاظت فردی و تجیهزاتی نظیر استفاده از کف سازها، شیلنگ، نردبان، پمپ و سیستم تهویه را به صورت عملیاتی فراگیرند.

وی افزود: همچنین دوره های آموزشی برای ارتقاء پرسنل شاغل در این سازمان نیز برگزار می شود که در صورت قبولی آنها در آزمون، پرسنل به سطوح بالاتر ارتقاء می یابند.سازمان آتش نشانی از جمله سازمانهایی است که آموزش را در بطن خود دارد به گونه ای که این آموزش ها به صورت دائمی و بدون وقفه برگزار می شود.

معاون سازمان آتش نشانی تهران یادآورشد: برای توجه بیشتر به موضوع ایمنی درجامعه، این سازمان باهمکاری جهاد دانشگاهی ودانشگاه علمی کابردی دانشکده ای تاسیس کرده است که در دوره های پودمانی و ترمیک ، در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و نخستین دانشجویان این مقطع در این دانشکده تحصیل خواهند کرد.