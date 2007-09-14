استفاده از لیزر برای ضدعفونی کردن خون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تکنیک جدید که به وسیله دو محقق پدر و پسر در آمریکا ارایه شده است، ویروس های خونی با استفاده از لیزر از خون حذف می شوند.

این تکنیک که محققان امید زیادی به موثر بودن آن در درمان های پزشکی بسته اند به نوعی برای ضدعفونی کردن خون به کار گرفته خواهد شد. در این تکنیک مدرن محققان از پرتوی لیزری با پالس هایی استفاده کرد که تنها جند ثانیه طول عمر دارند.

یکی از این محققان یعنی "شا وی دیوید تسن" از دانشگاه جان هاپکینز گفت: ما مدتها به دنبال ارایه روشی نوین برای جداکردن خون از فاتوژن های خطرناک از جمله ویروس HIV و هپاتیت C بوده ایم.

به عقیده وی تکنیک های فعلی که در آنها از رادیو ایزوتوپ و پرتوافکنی ماوراء بنفش استفاده شده است نمی توانند جهش های خونی را به خوبی شناسایی کنند.

از این رو استفاده از لرزش های مافوق صوتی تنها شیوه موثر برای از بین بردن این فاکتورها بوده است اما پدر این محقق ایده بهتری دارد.



وی که از متخصصان لیزر در آمریکاست می گوید: لیزرها برخلاف مافوق صوت می توانند به آب جاذب انرژی که اطراف ویروس ها قرار دارند نفوذ کرده و مستقیما فاتوژن را از بین ببرند.