وجود ۸۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در گلستان

وحید فراهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در گلستان ۸۰ پروژه نیمه تمام با ۵۰۰ کلاس درس وجود دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: برنامه ریزی شده در سال جاری با پیش بینی اعتبار ۱۸۰ کلاس درس را تحویل دهیم که ممکن است این تعداد به ۲۰۰ کلاس درس هم برسد.

طبق توضیح وی این پروژه تا مهر و دهه فجر تحویل آموزش و پرورش گلستان خواهد شد.

فراهی بیان کرد: البته عمده پروژه ها که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا مهر ماه تحویل داده می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به فرسودگی حدود ۴۰ درصدی فضاهای آموزشی گلستان گفت: واحد مشارکت‌های مردمی اداره کل تجهیز و نوسازی استان آماده همکاری با خیران برای کمک به نوسازی این مدارس است.