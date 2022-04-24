پاسخگویی اعضای شورای شهر به مشکلات مردم در نماز جمعه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنور صالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر، با تسلیت شهادت امام علی (ع) اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) قرآن ناطق است و شناخت سیره علوی و مسیر عدالت محوری او باید سرلوحه کار ما قرار گیرد.

وی افزود: حضور شیخ بهایی در اصفهان سرآغاز آثار خیر و برکات فراوانی بود و شهرداری اصفهان به همین مناسبت این روز را به نام اصفهان و آغاز ایام نکوداشت این شهر قرار داده است.

دعوت به حضور در راهپیمایی روز قدس

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت روز جهانی قدس گفت: این روز به فرمان امام خمینی (ره) به منظور همبستگی جهان اسلام برای کوتاه کردن دست استکبار جهانی و رژیم اشغالگر از قدس تعیین شده است.

وی از مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مربوط درخواست فراهم‌سازی شرایط مطلوب حضور شهروندان اصفهانی را داشت و گفت: به منظور این همبستگی از آحاد ملت به ویژه شهروندان اصفهانی برای شرکت در راهپیمایی این روز دعوت می‌کنم.

۸۰ مورد پاسخگویی در میز خدمت مصلا

نور صالحی خاطر نشان کرد: روز جمعه گذشته اعضای شورا و شهرداران مناطق در مصلای نماز جمعه حاضر شدند و حدود ۸۰ مورد پاسخگویی به مشکلات مردم صورت گرفت.

وی برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه را اقدامی شایسته دانست و افزود: تلاش ما این است که این میز خدمت برپا باشد و در هفته‌های آینده نیز تکرار شود.

مبادله بین مدیریت شهری و کمیته امداد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ششمین نشست مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان اصفهان در مجلس گفت: این جلسات محل هم فکری وکلای مردم درباره مسائل و مشکلات مهم شهر است که حتماً از این ظرفیت ملی، استانی و شهری استفاده خواهد شد.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای در جلسه قبل میان مدیریت شهری و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد که با مبادله آن سعی می‌شود تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تعامل میان دو مجموعه استفاده شود.