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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۵۴

رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد؛

پاسخگویی اعضای شورای شهر به مشکلات مردم در نماز جمعه اصفهان

پاسخگویی اعضای شورای شهر به مشکلات مردم در نماز جمعه اصفهان

اصفهان-رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برپایی میز خدمت توسط اعضای شورای شهر در مصلای نماز جمعه شهر اصفهان اقدامی مثبتی است که ۸۰ مرود پاسخگویی به مشکلات مردم صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنور صالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر، با تسلیت شهادت امام علی (ع) اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) قرآن ناطق است و شناخت سیره علوی و مسیر عدالت محوری او باید سرلوحه کار ما قرار گیرد.

وی افزود: حضور شیخ بهایی در اصفهان سرآغاز آثار خیر و برکات فراوانی بود و شهرداری اصفهان به همین مناسبت این روز را به نام اصفهان و آغاز ایام نکوداشت این شهر قرار داده است.

دعوت به حضور در راهپیمایی روز قدس

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت روز جهانی قدس گفت: این روز به فرمان امام خمینی (ره) به منظور همبستگی جهان اسلام برای کوتاه کردن دست استکبار جهانی و رژیم اشغالگر از قدس تعیین شده است.

وی از مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مربوط درخواست فراهم‌سازی شرایط مطلوب حضور شهروندان اصفهانی را داشت و گفت: به منظور این همبستگی از آحاد ملت به ویژه شهروندان اصفهانی برای شرکت در راهپیمایی این روز دعوت می‌کنم.

۸۰ مورد پاسخگویی در میز خدمت مصلا

نور صالحی خاطر نشان کرد: روز جمعه گذشته اعضای شورا و شهرداران مناطق در مصلای نماز جمعه حاضر شدند و حدود ۸۰ مورد پاسخگویی به مشکلات مردم صورت گرفت.

وی برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه را اقدامی شایسته دانست و افزود: تلاش ما این است که این میز خدمت برپا باشد و در هفته‌های آینده نیز تکرار شود.

مبادله بین مدیریت شهری و کمیته امداد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ششمین نشست مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان اصفهان در مجلس گفت: این جلسات محل هم فکری وکلای مردم درباره مسائل و مشکلات مهم شهر است که حتماً از این ظرفیت ملی، استانی و شهری استفاده خواهد شد.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای در جلسه قبل میان مدیریت شهری و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد که با مبادله آن سعی می‌شود تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تعامل میان دو مجموعه استفاده شود.

کد مطلب 5473721

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