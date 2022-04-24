به گزارش خبرنگار مهر، امیر حامد اعلایی صبح یکشنبه در جلسه کمسیون راه‌ها به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان سمنان ضمن بیان اینکه طی یک سال گذشته ۳۳ فقره پرونده سرقت جاده‌ای در استان رسیدگی شده است، ابراز داشت: طی بازه زمانی مذکور هشت سارق تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شدند.

وی با بیان اینکه ۴۰ پرونده دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل شده است، افزود: طی یک سال گذشته برای هشتاد درصد این پرونده‌ها رأی به نفع سازمان صادر شده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه ۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ مورد بررسی قرار گرفته است، ابراز داشت: طی همین جلسات چهار پرونده اراضی معارض پروژه‌های احداثی راه رسیدگی و اراضی معارض نیز آزاد سازی شده است.

اعلایی با بیان اینکه دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رأی مقتضی صادر شده است، تصریح کرد: حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل و نقل، پروتکل‌های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیر مجاز عمده تخلفات کمیسیون ماده را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلفاتی نظیر سو استفاده از شناسه ملی و کدپستی، تغییر مبلغ کرایه در بارنامه، عدم حضور و نظارت مدیر فنی، عدم پرداخت کرایه راننده و عدم وجود تجهیزات ایمنی در کمیسیون ماده ۱۲ بررسی شده است، افزود: از رانندگان و صاحبان شرکت‌های حمل و نقل تقاضا داریم قوانین و مقررات و ضوابط ایمنی را به دقت رعایت کنند تا باعث بروز مشکل برای خود در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ نشوند.