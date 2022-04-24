۸ هزار پرس غذای گرم بین مددجویان کمیته امداد دهلران توزیع شد

عبدالرضا باسره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: علاوه بر ۸ هزار پرس غذای گرم، تعداد ۲ هزار و۴۵۰ بسته معیشتی با احتساب غذاهای توزیع شده به ارزش ۱۱ میلیارد ریال بین مدد جویان نیز توزیع شده است.
وی اظهار داشت: این تعداد پرس غذای گرم و بستههای معیشتی با مشارکت خیرین نیکوکار تأمین شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران تصریح کرد: مددکاران شاغل در این نهاد نیازمندان واجد شرایط این کمکها را از قبل شناسایی کرده و کار توزیع این اقلام را انجام دادهاند.
وی ادامه داد: توزیع سبدهایی معیشتی و توزیع غذا در ماه مبارک رمضان از جمله برنامههای این نهاد در راستای خدمت به محرومان است.
باسره افزود: انتظار داریم خیرین و نیکو کاران ایتام را تحت تکفل خود قرار بدهند.
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