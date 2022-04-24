خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: تعداد بالای آثار تاریخی در استان قزوین و همچنین ظرفیت‌های گردشگری ویژه در این استان، قزوین را به عنوان استانی با قابلیت‌های ویژه گردشگری در سطح کشور شناسانده است.

جایگاه اول این استان از حیث آثار تاریخی ثبت شده در کشور، سبقه پایتختی صفویه، پایتخت خوشنویسی ایران، مهد آب انبارهای تاریخی و چهارمین شهر مذهبی کشور پس از مشهد، قم و شیراز به این استان در حوزه تاریخی جایگاه ویژه ای بخشیده است.

همچنین ظرفیت‌های گردشگری طبیعی استان در مناطقی همچون آوج، الموت و طارم نشان می‌دهد این استان قابلیت‌های ویژه ای در حوزه گردشگری دارد.

اما طی این سال‌ها بحث بر سر تبدیل قزوین از معبر گردشگری به مقصد، یک بحث مهم بوده است تا جایی که خیلی از کارشناسان معتقدند بسترها و زیرساخت‌های لازم برای تبدیل قزوین به مقصد گردشگری در این استان فراهم نشده و استان قزوین با تبدیل به یک مقصد گردشگری و قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود فاصله‌های بسیاری دارد.

راه آهن و فرودگاه حلقه گم شده گردشگران برای حضور در قزوین

علی محمدی‌ها فعال حوزه گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: استان قزوین علی رغم جاذبه‌های گردشگری فراوان، شهر ناشناخته‌ای است زیرا برخلاف شعاری که مبنی بر مقصد بودن گردشگری استان است گردشگران نگاه مقصد گردشگری به این استان ندارند و نهایت ساعاتی را برای تفریح و خرید در استان سپری می‌کنند.

محمدی‌ها اظهار می‌کند: راه آهن و فرودگاه اصلی‌ترین راه ارتباطی برای حضور گردشگران است اما متأسفانه هیچ تدبیری برای حل مسائل و زیرساخت‌های آن انجام نشده است.

وی بیان می‌کند: در استان قزوین امکان احداث فرودگاه وجود دارد و چه بسا می‌توان با خرید زمین‌های اطراف فرودگاهی که هم‌اکنون به عنوان فرودگاه سم‌پاشی مشغول فعالیت است از آن اراضی به عنوان فرودگاه استفاده کرد چنانچه امکانات جذب سرمایه گذار نیز در این عرصه وجود دارد اما اینکه چرا اقدامات لازم جهت احداث فرودگاه انجام نمی‌شود نکته‌ای است که برای ما نیز مبهم است.

این مسئول تاکید می‌کند: از طرف دیگر راه‌آهن استان قزوین جزو راه‌آهن‌های قدیمی کشور است که حرفی برای گفتن دارد اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های آن انجام نشده است.

وی ادامه می‌دهد: راه آهن استان قزوین تنها یک مقصد مستقیم دارد که آن هم یک روز در میان فعالیت دارد و اگر گردشگری بخواهد عازم سفر شود یا به استان سفر کند باید از سهمیه سایر استان‌ها استفاده کند یا از دو مقصد تهران و از تهران به قزوین بهره ببرد.

این کارشناس حوزه گردشگری تصریح می‌کند: از سوی دیگر راه آهن استان از ارائه خدمات حداقلی از جمله پله برقی به مسافران معذور است و افرادی که از کالسکه و یا ولیچر استفاده می‌کنند برای رفتن به لاین دیگر از روی ریل عبور می‌کنند یا به سختی از پله‌ها تردد می‌کنند که این امر به خودی خود ضعف بزرگی محسوب می‌شود.

اقامتگاه گردشگران نیازمند تدبیر جدی است

وی می‌گوید: اقامتگاه مسئله دیگری است که نیازمند تدبیر جدی دارد چراکه تاکنون مجوزهای بسیاری برای ساخت هتل صادر شده اما احداث انجام نشده است.

محمدی‌ها بیان می‌کند: ساخت اقامتگاه مناسب متناسب با سلایق گوناگون و در وضعیت یک ستاره تا پنج ستاره متناسب با سلیقه گردشگر باید در دستور کار قرار بگیرد تا شرایط لازم برای اقامت چند روزه گردشگر را فراهم کند.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر خیابان سپه به عنوان اولین خیابان ایران شناخته می‌شود اما در حال حاضر محلی برای کسبه و دست‌فروشان شده که نیز به سازماندهی این افراد در جای دیگری است و چه بسا این امر سبب شده تا ظرفیت‌های بسیاری که می‌توانست به این خیابان جلوه ویژه‌تری بدهد مغفول بماند و از طرف دیگر مسئولین نیز تدبیری برای این خیابان ندارند و خلاقیت آن‌ها تنها در تعدادی گلدان برای اولین خیابان ایران خلاصه می‌شود.

محمدی‌ها با اشاره به اینکه وضعیت گردشگری استان نیازمند نگاه کارشناسانه است تصریح می‌کند: با توجه به جاذبه‌های متعدد استان قزوین تبلیغات جذب گردشگر برای این استان تنها در تعطیلات عید و تابستان خلاصه می‌شود و این درحالی است که استان قزوین باید تمام سال میزبان حضور گردشگران باشد و تبلیغات این عرصه نیز در طی سال وجود داشته باشد و ابنیه تاریخی نیز در تمام روزهای سال آماده استقبال از گردشگران باشند.

استان قزوین در حوزه گردشگری نوپا است

نادر محمدی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: استان قزوین در بحث گردشگری نوپا است و لازم است توجه به این مسئله به خصوص در بخش زیر ساخت‌ها با شتاب بیشتری انجام شود.

وی اذعان می‌کند: ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش هتل و تجهیزات گردشگری به عهده بخش خصوصی است و دولت در این بخش وظیفه دارد زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز و هدف‌گذاری جاذبه‌های گردشگری را انجام دهد.

این مسئول ادامه می‌دهد: ایجاد زیر ساخت در مناطق پرجاذبه مانند دریاچه اوان، الموت، طارم و آوج نیازمند جذب اعتبار است و نیاز است تا دولت نیز به کمک بخش خصوصی آمده و با همراهی در بخش تجهیزات، اهدای تسهیلات و یارانه تسهیلاتی به ساخت و سازها سرعت ببخشد.

وی بیان می‌کند: اگرچه برای تبدیل شدن استان به مقصد گردشگری جاذبه‌های گردشگری لازم است اما کافی نیست و نیاز است که در این حوزه انگیزه سفر برای گردشگر در کنار جاذبه‌های انسان ساز قرار بگیرد.

این مسئول تصریح می‌کند: تاکنون هزار و ۴۰۰ اثر تاریخی در استان قزوین به ثبت ملی رسیده اما اینکه آیا آماده بازید است یا خیر مسئله‌ای است که نیاز به بررسی دارد و ما باید بتوانیم با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم ابنیه تاریخی را آماده بهر برداری و گردشگری کنیم.

وی در پایان می‌گوید: در تلاشیم تا بتوانیم در کنار گردشگری از جاذبه‌های انسان ساز استفاده کرده و با این کار سبب ماندگاری بیشتر گردشگران در استان شویم که البته برای رسیدن به نقطه هدف در گردشگری راه بسیاری داریم.

استان قزوین به عنوان معبر ۱۲ استان کشور و کریدور اتصالی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است و همواره در ایام تعطیلات میزبان گردشگران بسیاری است اما با وجود ظرفیت‌های متعدد گویا مسئله اصلی به نداشتن زیرساخت‌های لازم و عدم شناخت ظرفیت‌ها باز می‌گردد.

اما در این میان از مسائل موجود در حمل و نقل نیز نباید غافل شد چراکه عامل ورود گردشگران به استان به این امر بستگی دارد حال اینکه استان قزوین از ظرفیت سفر هوایی برخوردار نیست و خدمات مسافرت ریلی نیز تنها به استان‌های محدود منتهی می‌شود و خدمات جاده‌ای و اتوبوسی نیز چنگی به دل نمی‌زند.