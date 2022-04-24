به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در دیدار با طلاب مدرسه علمیه منصوریه با بیان اینکه جهادی عمل کردن یکی از ویژگی جامعه روحانیت است، گفت: در جامعه اسلامی شرایط برای ترویج فرهنگ غنی اسلامی وجود دارد و طلاب می‌توانند با امر به معروف و نهی از منکر به ترویج فرهنگ غنی اسلامی خصوصاً در بعد عفاف و حجاب بپردازند.

وی با بیان اینکه گرانی و تورم موجود در بازار یک مسئله فرا استانی و موضوع ملی است، از نظارت بر بازار برای برخورد با گران فروشی خبر داد و گفت: با رویکرد مدیریت استان مبنی بر برخورد با گران فروشی در سطح فارس با فعالیت ۶۰۰ نفر از بسیج اصناف بر این موضوع نظارت می‌شود؛ هر چند که در این مسیر در کنار بازرسی‌ها نیازمند کمک مردم برای ارائه گزارش گران فروشی برای مقابله با این موارد هستیم.

استاندار فارس از تشکیل قرارگاهی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان خبر داد و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت غرفه‌های شهرداری در سطح شهر شیراز و توسعه این غرفه‌ها و با همکاری جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در تلاش هستیم که تولیدات کشاورزی با حذف واسطه و حفظ حقوق کشاورز در خرید محصولات کشاورزی، کالا با قیمت‌های مصوب و یکسان به دست شهروندان برسد تا در شرایط تورم از گران فروشی به دلیل حضور دلالان جلوگیری شود.

ایمانیه همچنین از راه‌اندازی غرفه‌ها و فروشگاه‌های امین در ارتقای سیاست برخورد با گران فروشی در سطح شهر شیراز و استان به عنوان راهکاری دیگر خبر داد و تصریح کرد: با این راهکار فروشندگان با نصب قیمت‌های مصوب و دریافت سودهای متعادل در شرایط موجود، زمینه را برای تهیه راحت‌تر مایحتاج مردم فراهم می‌کنند.

به اعتقاد او، غرفه‌ها و فروشگاه‌های امین علاوه بر دریافت سودهای کمتر و حذف دلال‌ها می‌توانند در کنترل گران فروشی مؤثر باشند؛ هر چند در رویکرد مدیریت استان در کنار این موارد ورود تعزیرات برای برخورد با گران فروشی است.

استاندار فارس درباره رعایت حجاب و عفاف در جامعه نیز از اجرای طرح چهارشنبه‌های طلایی که با ابتکار سپاه در حال اجرا است به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در سطح شهر شیراز یاد کرد.

ایمانیه با اشاره به دغدغه طلاب مدرسه منصوریه نسبت به ایجاد اشتغال در سطح استان و شهر شیراز به ظرفیت شهرک صنعتی به عنوان یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد اشتغال سخن گفت و ادامه داد: در شرایط فعلی شهرک صنعتی شیراز با فعال بودن ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود ۲۷ هزار اشتغال ایجاد کرده است که یکی از برنامه‌های استان افزایش این ظرفیت تا ۴۰ درصد است؛ افزایش ظرفیتی که اشتغال بسیار گسترده‌ای از جمعیت واجد شرایط را تأمین خواهد کرد.

حضور در روستای ماه فیروزان با حدود ۳۰۰ خانوار در حاشیه شهر شیراز و رسیدگی به مشکلات آن‌ها در راستای محرومیت زدایی یکی از درخواست‌های طلاب مدرسه علمیه منصوریه بود که استاندار فارس در این دیدار به آن پرداخت.

همچنین مهاجرت معکوس با ایجاد اشتغال و مسکن موضوع دیگری بود که استاندار فارس به عنوان یکی از اولویت‌های کاری مدیریت ارشد استان به آن اشاره کرد و گفت: خشکسالی و بیکاری باعث شده که روستاهایی در حاشیه شهر شیراز شکل گیرد و شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم که یکی از راهکارها در کنار رسیدگی به این روستاها این است که زمینه را برای ایجاد اشتغال و مسکن در روستاها رقم بزنیم تا شاهد مهاجرت معکوس باشیم.

به باور ایمانیه، رفع برخی از مشکلات نیازمند گذر زمان است و مهم‌ترین اقدام در این مرحله ریل گذاری است که در ادامه با سرعت بخشی در این مسیر می‌توانیم به اهداف برسیم.