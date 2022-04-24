برچیده شدن تمامی مدارس غیر استاندارد سیریک تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفخر الدین هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷ پروژه مدرسه سازی در شهرستان سیریک در حال اجرا است، افزود: با اتمام این پروژه ها ۳۳ کلاس درس به شهرستان سیریک افزوده خواهد شد و مدارس غیر استاندارد در این شهرستان تا پایان سالجاری به اتمام می رسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در شهرستان سیریک ۳ پروژه تخریبی با ۲۳ کلاس درس وجود دارد.

به گفته هاشمی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس با همتی مضاعف و نگاهی ویژه به عرصه تعلیم و تربیت در جهت رفع مشکلات مدارس غیر استاندارد اقدام کرده است.