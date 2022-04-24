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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

۲۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاهای بوشهر اختصاص یافت

۲۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاهای بوشهر اختصاص یافت

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جهت ایمن سازی روستاها در تنگستان، دشتی و جم اختصاص یافت‌.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار، عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی در شهرستان‌های یاد شده طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی با اعلام پایان یافتن مطالعات هیدرولوژی و طراحی پروژه‌های دیوار حفاظتی، به وضعیت روستاهای استان در زمینه ایمن‌سازی روستایی اشاره کرد و افزود: از ۸۱۶ روستا در استان بوشهر، با اجرای پروژه‌های مورد نیاز نظیر سیل‌بند، دیوار حفاظتی و … تاکنون ۴۵ روستا تاکنون در این استان از سوی بنیاد مسکن ایمن سازی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: با ۲۰ میلیارد اعتبار تخصیصی جدید نیز ۱۶ روستای دیگر ایمن‌سازی خواهند شد.

مقدم خاطر نشان کرد: از مجموع ۸۱۶ روستای استان بوشهر، ۱۸۱ روستا نیازمند ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی هستند.

کد مطلب 5473956

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