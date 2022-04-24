۲۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاهای بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار، عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی در شهرستانهای یاد شده طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.
وی با اعلام پایان یافتن مطالعات هیدرولوژی و طراحی پروژههای دیوار حفاظتی، به وضعیت روستاهای استان در زمینه ایمنسازی روستایی اشاره کرد و افزود: از ۸۱۶ روستا در استان بوشهر، با اجرای پروژههای مورد نیاز نظیر سیلبند، دیوار حفاظتی و … تاکنون ۴۵ روستا تاکنون در این استان از سوی بنیاد مسکن ایمن سازی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: با ۲۰ میلیارد اعتبار تخصیصی جدید نیز ۱۶ روستای دیگر ایمنسازی خواهند شد.
مقدم خاطر نشان کرد: از مجموع ۸۱۶ روستای استان بوشهر، ۱۸۱ روستا نیازمند ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی هستند.
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