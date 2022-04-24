به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی مقتلشناسی، گفت: این کارگاه ویژه مبلغان و ستایشگران است و از روز سهشنبه ۶ اردیبهشتماه تا جمعه ۹ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این کارگاه روز سهشنبه و چهارشنبه ویژه ستایشگران (مداحان)، روز پنجشنبه و جمعه ویژه مبلغان (روحانیون) برگزار خواهد شد.
یوسفی با بیان اینکه مدرس این دوره حجتالاسلام میرزا محمدی است، تصریح کرد: در پایان دوره به شرکتکنندگان گواهینامه رسمی اعطا میشود.
دبیر کارگاه تخصصی مقتلشناسی ادارهکل تبلغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه ظرفیت شرکت کنندگان در این دوره محدود است، افزود: آخرین مهلت ثبتنام تا ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۶ اردیبهشت خواهد بود؛ این کارگاه تخصصی حول محور کتاب مقتل با محوریت امام حسین (ع) و واقعه کربلا بوده و یکی دیگر از مباحث مورد بحث این کارگاه فن بیان و سخنوری و آداب نوکری اباعبدالله (ع) خواهد بود.
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