دمشق ادعاهاي واشنگتن را عوام فريبانه خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، احمد الحسن وزير اطلاع رساني سوريه بعد از نشستي با هيئت روزنامه نگاران و هنرمندان عراقي در دمشق به خبرنگاران گفت : مادامي كه تسليحات كشتار جمعي در عراق پيدا نشده چگونه مي توان گفت كه اين تسليحات به سوريه منتقل شده است .

وي افزود : آمريكا در صدد سرپوش گذاشتن روي شكست خود در عراق است .

حسن ضمن تاكيد بر پايان فوري اشغال عراق خواستاردخالت سازمان ملل در عراق شد تا مردم عراق بتوانند يك دولت ملي انتخاب كنند .

وزير اطلاع رساني سوريه ضمن تاكيد بر حفظ اتحاد كشورعراق خاطر نشان كرد : همه كشورهاي عربي با تقسيم كشورعراق مخالفند .