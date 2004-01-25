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۵ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۱۶

با مسخره خواندن ادعاي انتقال تسليحات عراق به سوريه

دمشق ادعاهاي واشنگتن را عوام فريبانه خواند

سوريه امروز ادعاي آمريكا مبني بر انتقال تسليحات كشتار جمعي عراق به سوريه را سرپوشي براي شكست آمريكا در عراق خواند و اعلام كرد كه اين ادعا به منظور فريب افكار عمومي است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، احمد الحسن وزير اطلاع رساني سوريه بعد از نشستي با هيئت روزنامه نگاران و هنرمندان عراقي در دمشق به خبرنگاران گفت : مادامي كه تسليحات كشتار جمعي در عراق پيدا نشده چگونه مي توان گفت كه اين تسليحات به سوريه منتقل شده است .
وي افزود : آمريكا در صدد سرپوش گذاشتن روي شكست خود در عراق است .
حسن ضمن تاكيد بر پايان فوري اشغال عراق خواستاردخالت سازمان ملل در عراق شد تا مردم عراق بتوانند يك دولت ملي انتخاب كنند .
وزير اطلاع رساني سوريه ضمن تاكيد بر حفظ اتحاد كشورعراق خاطر نشان كرد : همه كشورهاي عربي با تقسيم كشورعراق مخالفند .

کد مطلب 54741

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