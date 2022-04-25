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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین خبر داد؛

برگزاری مراسم روز قدس در قزوین با حضور اقشار مختلف مردم

برگزاری مراسم روز قدس در قزوین با حضور اقشار مختلف مردم

قزوین-مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین گفت: مراسم روز قدس بعد از گذشت دو سال به صورت حضوری و با اجتماع عموم اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غلامحسن شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم روز قدس در استان قزوین اظهار کرد: با توجه به بهبود وضعیت کرونا، دستورات ابلاغی و مصوبات ستاد کرونا مراسم روز قدس بعد از گذشت دو سال به صورت حضوری و با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر کشور همراه با سایر ملت‌های مسلمان برگزار می‌شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین اذعان کرد: راهپیمایی بزرگ روز قدس علاوه بر شهر قزوین در سایر شهرها و روستاهای بزرگ نیز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مردم قزوین از دو مسیر خیابان‌های میرعماد به سبزه میدان و پل طالقانی به سبزه میدان و سپس به سوی میعادگاه نماز جمعه در مسجد النبی برای حضور در راهپیمایی استفاده می‌کنند.

این مسئول ابراز کرد: اگرچه بخش اعظمی اثرگذاری روز قدس مربوط به راهپیمایی است اما در حال حاضر وظیفه ما علاوه بر راهپیمایی تبیین روز قدس به خصوص در شبکه‌های مجازی است چرا که دشمن از هیچ تلاشی برای وارد کردن هجمه و بمباران تبلیغاتی کوتاهی نمی‌کند و ما موظفیم در این میدان نیز خوش بدرخشیم.

کد مطلب 5474208

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