دستگیری سارق باغ های حیدره همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح، در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تلفنی و مراجعه حضوری تعدادی از باغداران مسیر جاده حیدره همدان مبنی بر وقوع سرقت در این مسیر، شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با به کارگیری شگردهای پلیسی توسط مأموران کلانتری ۱۲ مدرس و با رجوع به سوابق سارقان سطح حوزه و زیر نظر قرار دادن این افراد، یک متهم در این خصوص شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی‌های فنی، به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.

سرهنگ نجفی گفت: از همشهریان عزیز خواستاریم هر گونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ در ارتباط بگذارند و یاری رسان ما در خدمات رسانی بهتر باشند.