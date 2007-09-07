به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "فردا" به کارگردانی ستسو ناکایاما و تهیهکنندگی علیرضا شجاع نوری 17 شهریور ساعت 23:30 از شبکه دو پخش می شود. این فیلم محصول ژاپن و ایران است و کای شیشیدو، عثمان محمدپرست، آکیکو اوشیداری و مهدی گودرزی بازیگران آن هستند. فیلم داستان فردی ژاپنی به نام ایزاوا است که برای یافتن مهدی وارد ایران میشود. مهدی از پدر نامزدش هیروکو مقداری پول طلب دارد، ولی بعد از مرگ او ایزاوا تصمیم میگیرد بدهی او را بپردازد.
فیلم سینمایی "پنج بچه و شنی" ساخته جان استفنسن 18 شهریور ساعت 23:30 از شبکه دو پخش میشود. کنت برانا، فردی هایمور، الکس جنینگز، جاناتان بیلی، جسیکا کلاریج، الکساندر پونال و ادی لیزارد بازیگران این فیلم هستند داستان آن درباره خانواده ای است که به خاطر جنگ پنج فرزندشان را به خانه عمو در شهری دیگر می فرستد. در خانه عمو قوانین سختی حاکم است که مهمترین آن ممنوعیت رفتن به گلخانه است ...
فیلم سینمایی "شنونده شب" هم 20 شهریور ساعت 20:45 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی پاتریک استنر سال 2006 با حضور رابین ویلیامز، بابی کاناوال، جوی مورتن و جان کالوم ساخته شده و داستان آن درباره یک گوینده قصه شب است که نامه ای مرموز از زبان یک پسر 14 ساله دریافت می کند. گابریل از طریق تلفن با پیت تماس دارد و کنجکاوی وی باعث میشود تا برای آگاهی از چند و چون ماجرا به شهر پیت برود، ولی ...
فیلم سینمایی "تیغ پنهان" ساخته یوجی یامادا 21 شهریور ساعت 23:30 از شبکه دو پخش میشود. در خلاصه داستان این فیلم ژاپنی آمده: کاتاکی یک سامورایی است که به دلیل دوستی با سامورایی دیگری به نام هازاما که علیه حاکم توطئه کرده، مظنون است. نگهبان ارشد از کاتاکی میخواهد هازاما را بکشد. او سعی میکند هازاما را وادار به خودکشی به سبک ژاپنی کند، اما ماموران هازاما را با اسلحه میکشند ...
فیلم سینمایی "بازی نهایی" 22 شهریور ساعت 23:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. این فیلم محصول آلمان و داستان آن درباره یک گروه سارق است که به صندوق یک استادیوم ورزشی دستبرد میزنند. توبی و همکارش جکی که در آنجا بودند با آنها درگیر میشوند. از طرفی سارقین دوربینهای استادیوم را از بین برده و درها را میبندند، اما توبی با تلاش فراوان درها را باز میکند.
فیلم سینمایی "یورش" 23 شهریور ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم به کارگردانی جین فرانسیس ریچت و بازی اتان هاوک، ماریا بلو، لارنس فیشبرن و گابریل بایام داستان تعدادی زندانی است که به علت کولاک شدید به کلانتری منتقل میشوند، اما پس از چند ساعت افراد ناشناس با حمله به کلانتری میخواهند زندانیان را بکشند. با زیرکی یک گروهبان، کارت یکی از تبهکاران پیدا و مشخص میشود مهاجمان پلیس هستند و با FBI در معاملات مواد مخدر دست دارند.
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