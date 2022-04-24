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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس

ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس

البرز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل تونل کندوان تا نساء نیمه‌سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل تونل کندوان تا نساء نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان البرز بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5474354

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