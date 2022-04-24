علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل تونل کندوان تا نساء نیمهسنگین است.
وی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمهسنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان البرز بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.
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