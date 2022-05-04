ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: آبیپوشان شکست در جام حذفی را به فراموشی سپرده و حالا شرایط خوبی دارند. آنها با اختلاف شش امتیازی که با پرسپولیس کسب کردهاند از حاشیه امنیت خوبی برخوردار بوده و تمام تلاششان این است که بتوانند این فاصله را با کسب قهرمانی حفظ کنند.
وی ادامه داد: شرایط در جدول به گونهای است که همه چیز دست خود استقلال است. کادر فنی و بازیکنان باید این موضوع را به خوبی درک کنند. آبیها میتوانند قهرمان شوند و میتوانند آن را از دست بدهند زیرا همه چیز در دست خود آبیپوشان است.
مهاجم پیشین استقلال تاکید کرد: این روزها فشار بر روی استقلال زیاد است. اگر استقلال نتواند قهرمان شود شرایط سختی پیدا میکند. آنها باید تلاش زیادی بکنند. استرسی که بر روی استقلال است برای تیم پرسپولیس وجود ندارد.
این پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: آنها ۵ سال پیاپی قهرمان شدند و اگر این فصل به این مقام دست پیدا نکنند به راحتی خواهند گفت ۵ سال قهرمان شدیم و حالا این اتفاق برای ما نیفتاده است اما برای آبی پوشان مهم است که بتوانند بعد از، از دست دادن جام حذفی در لیگ به قهرمانی برسند. شش هفته بسیار حساس برای استقلال وجود دارد که این تیم باید با آرامش کامل و به دور از حاشیه آن را سپری کند تا جام را بالای سر ببرد.
وی در مورد حریف استقلال یعنی سپاهان هم گفت: زردپوشان اصفهانی همیشه خوب بوده و خواهند بود. یک تیم کامل و حرفهای که شرایط خوبی دارد. آنها فوتبال خوبی بازی میکنند. آبیها در تعطیلی چند روزه به سر بردهاند اما سپاهان در کوران لیگ قهرمانان قرار داشته و به طور حتم با آمادگی کامل آن هم در اصفهان به مصاف استقلال خواهد رفت.
مهاجم پیشین فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اگر چه آبی پوشان به دنبال بازیهای تدارکاتی هستند اما هیچ وقت بازیهای تدارکاتی نمیتواند همانند بازیهای رسمی باشد.
ادموند اختر در پاسخ به این پرسش که مهاجمان سپاهان در اوج آمادگی هستند. استقلال باید چگونه با آنها برخورد کند؟ گفت: مهاجمان استقلال هم خوب هستند. مدافعان آبی پوش باید با هوشیاری کامل مقابل سپاهانیها قرار بگیرند. یک اشتباه میتواند کار استقلال را سخت کند اگر چه سپاهان هم میداند که اشتباه کند این استقلال است که برنده خواهد شد.
اختر در پایان گفت: دیدار استقلال و سپاهان حساسیت ویژه ای دارد و برد آبی پوشان فراتر از سه امتیازی است که آنها در مقابل سپاهان به دست خواهند آورد. این سه امتیاز میتواند ۷۰ درصد راه قهرمانی استقلال را هموار کند و آنها را به بازیهای بعدی امیدوارتر کند.
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