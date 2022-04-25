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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

رئیس اداره  تبلیغات اسلامی رزن اعلام کرد؛

برگزاری برنامه‌های تبلیغی ماه رمضان در ۸۰ نقطه شهرستان رزن

برگزاری برنامه‌های تبلیغی ماه رمضان در ۸۰ نقطه شهرستان رزن

همدان- رئیس اداره  تبلیغات اسلامی رزن از برگزاری برنامه‌های تبلیغی ماه رمضان در ۸۰ نقطه در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های جز خوانی، منبرخوانی و بیان احکام از مهم‌ترین برنامه‌های ماه مبارک امسال در شهرستان رزن است که توسط مبلغین انجام می‌شود، گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۸۰ درصد روستاهای دارای سکنه در شهرستان تحت پوشش این برنامه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در باقی روزها نیز از مبلغین استفاده خواهد شد، بیان کرد: با توجه به شرایط کرونا طی دو سال گذشته که برنامه‌ها از طریق فضای مجازی دنبال می‌شد، امسال نیز مانند سال‌های پیش در فضای مجازی و حقیقی برنامه‌ها ادامه دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن خاطرنشان کرد: در این راستا، روزانه یک کلیپ از مبلغین مستقر و کسانی که از قم آمده‌اند ضبط و در شبکه‌های مجازی بارگزاری می‌شود که شامل احکام وسخنرانی است.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: در ۱۸ خانه قرآنی نیز جزخوانی روزانه انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن خاطرنشان کرد: در تمامی مساجد که مبلغ حضور دارند، برنامه‌های شب قدر برگزار شد و روستاهایی که مبلغ به آنها اعزام نشده بود نیز در شب‌های قدر به صورت موردی مراسم احیا و شب قدر برگزار شد.

کد مطلب 5474400

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