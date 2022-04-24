۲۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای استان بستری شدند؛ طی این مدت بیماری جان نباخت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۱۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامههای بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکردهاند یا نوبت دز سوم آنها فرا رسیده سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.
پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند.
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