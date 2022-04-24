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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۵۵

روند نزولی کرونا؛

۲۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

۲۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۲۰ بیمار کرونایی در استان طی شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت بیماری جان نباخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۱۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند یا نوبت دز سوم آن‌ها فرا رسیده سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کنند.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5474462

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